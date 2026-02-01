Chuyện tình chung vách

Hình ảnh hai chiếc cổng cưới với dòng chữ “Lễ thành hôn” và “Lễ vu quy” được dựng sát nhau ở Bắc Ninh thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Khi biết đó là đám cưới của một cặp đôi chung vách, nhiều người để lại bình luận thú vị: “Lấy chồng rồi mà vẫn muốn được đón giao thừa ở nhà mẹ đẻ thì đây là cách họ làm”; “Chị em cứ kết hôn gần thế này thì làm gì còn chuyện tranh cãi Tết nội – Tết ngoại”; “Tò mò đám cưới sẽ thú vị thế nào khi nhà cô dâu, chú rể gần nhau cỡ đó”...

Hình ảnh hai chiếc cổng cưới sát nhau thu hút sự chú ý

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đám cưới gây chú ý là Trần Mai Hương (SN 2002) và Đặng Xuân Ý (SN 2000, cùng ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh). Đám cưới của cặp đôi tổ chức vào ngày 19-20/1 vừa qua.

Mai Hương sinh ra và lớn lên ở con phố này, còn Xuân Ý chuyển đến đây sống vào năm 2010. Hai nhà cạnh nhau, thậm chí chung tường, chung vách.

Hương nhớ, ngay từ lần đầu chạm mặt cậu trai hàng xóm hơn 2 tuổi, cô đã ấn tượng. Cô thích cậu bạn từ đó nhưng đến năm học cấp 2 mới dám ngỏ lời. Nào ngờ, Hương bị từ chối thẳng thừng.

“Hồi đó trẻ con, mới thân thiết một chút tôi đã cấm anh ấy chơi game. Vì sợ tôi cấm đoán, anh ấy từ chối luôn lời tỏ tình của tôi”, Hương cười kể lại.

Lên cấp 3, Xuân Ý quay sang tỏ tình Mai Hương vì cảm mến vẻ ngoài duyên dáng, tính cách dịu dàng của cô. Hương vẫn giữ nguyên cảm xúc với người anh hàng xóm nên đã đồng ý.

Vì nhà gần, chuyện hẹn hò của cặp đôi có nhiều thú vị. Cả hai thường đứng ở tầng 1 hoặc tầng 3, dùng que và dây thừng để đưa đồ ăn cho nhau. Khi người này bị ốm, người kia sẽ chạy qua thăm nom, chăm sóc mà không mất thời gian đi lại.

“Lúc chúng tôi chưa công khai, anh ấy thường nhân danh hàng xóm để sang nhà tôi chơi. Cảm giác giấu giếm vừa hồi hộp vừa thú vị. Đến khi bố mẹ hai bên biết chuyện thì mọi thứ thoải mái hơn”, Hương kể.

Cặp đôi yêu nhau êm đềm 3 năm rồi vì một lần cãi vã lớn mà chia tay. Chuyện tình cảm tưởng chừng hoàn toàn đứt đoạn khi mỗi người đều tìm được lối đi riêng.

Cặp đôi nên duyên trong sự chúc phúc của hai bên gia đình

Tuy nhiên, mỗi khi đường đời gặp trắc trở, họ lại nhớ đến nhau đầu tiên. Lấy danh nghĩa là bạn bè cùng xóm, họ chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Và cả hai cùng nhận ra, họ không thể thiếu nhau trong đời.

“Mùng 1 tết Nguyên đán 2025, anh ấy hỏi cưới tôi. Trước đó, chuyện tình cảm của chúng tôi đã khiến bố mẹ hai bên rất buồn nên tôi nói anh ấy đừng vội vàng.

Ai ngờ, anh đã nói hết với bố mẹ. Mùng 4 Tết năm đó, hai nhà đã gặp gỡ tính chuyện dạm ngõ, đám hỏi và đám cưới”, Hương cười chia sẻ.

Hai nhà dựng chung rạp cưới

Vì muốn chọn ngày lành tháng tốt nên đầu năm 2026, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ. Đám cưới hai nhà chung vách có nhiều tình huống hài hước, thú vị.

Nhà trai đón dâu theo con đường gần nhất

Gia đình Mai Hương và Xuân Ý quyết định tổ chức đám cưới tại nhà thay vì ở nhà hàng. Hai nhà dựng cổng cưới ngay trước nhà, chọn tông màu trang trí khác nhau để tránh các tình huống nhầm lẫn.

Hai chiếc rạp lớn được dựng vuông góc với nhau với sức chứa gần 1000 khách, làm rạp chung của cả 2 nhà.

“Nhà tôi làm 100 mâm cỗ, nhà chồng làm hơn 120 mâm, phải dùng toàn bộ phần rạp đó mới đủ chỗ cho khách ngồi. Thế nên, hai nhà quyết định sử dụng chung rạp cưới, nhà gái đãi khách chiều hôm trước, còn nhà trai đãi khách vào sáng hôm sau”, Hương cho hay.

Màn rước dâu chớp nhoáng của cặp đôi

Hết mình với đám cưới của đôi trẻ, hàng xóm tất bật giúp đỡ suốt 2 ngày. Khách đến ăn cỗ đều phải hỏi “đâu là rạp nhà trai, đâu là rạp nhà gái?”. Nhiều vị khách bỏ nhầm phong bì dù hòm tiền mừng cưới đã được ghi chú rất rõ...

Bố mẹ Mai Hương và Xuân Ý phấn khởi khi con cái thành đôi. Hôm nhà gái tổ chức tiệc, nhà trai sang hỗ trợ giao lưu tiếp khách, nhảy múa nhiệt tình và ngược lại.

“Hài hước nhất là khoản rước dâu. Nhà gần như vậy nhưng chúng tôi không đi vòng mà quyết định cứ đường nào gần nhất thì đi. Thế nên màn rước dâu diễn ra trong vỏn vẹn 10 giây dù cô dâu, chú rể đã cố tình đi chậm.

Lúc đón dâu, họ hàng nhà trai chỉ cần vén rèm là đã nhìn thấy bên nhà gái. Tôi cố lấy cảm xúc để khóc lúc quay phóng sự cưới nhưng chưa kịp khóc đã sang đến nhà trai rồi”, Hương cười kể lại.

Cặp đôi có đám cưới vui và đáng nhớ

Đám cưới đã trôi qua hơn 10 ngày, Hương vẫn nguyên vẹn cảm xúc vui vẻ khi được hai bên gia đình chúc phúc và lo liệu chu toàn.

Sau đám cưới, cặp đôi sống và làm việc tại quê nhà. Hương hy vọng, cả hai sẽ được hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Ảnh và video: NVCC