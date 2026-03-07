Cặp đôi bên nhau hơn 8 thập kỷ. Ảnh: People

Bà Betty Denner năm nay tròn 100 tuổi, còn ông Elton Denner vừa bước sang tuổi 101 vào ngày 8/2. Hai người chính thức kết hôn vào 18/10/1942.

Theo số liệu của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, gần một nửa các cuộc hôn nhân tại nước này kết thúc bằng ly hôn. Đáng chú ý, những cuộc hôn nhân đầu tiên nếu tan vỡ thì trung bình chỉ kéo dài khoảng 8 năm.

Nhìn lại chặng đường dài bên nhau, cặp đôi cho biết bí quyết giữ gìn tình yêu của họ rất đơn giản: kiên nhẫn, không cố gắng thắng trong các cuộc tranh cãi, luôn làm mọi việc cùng nhau và đặt đức tin làm nền tảng cho cuộc sống hôn nhân.

Câu chuyện tình của Betty và Elton bắt đầu từ thời trung học tại thành phố Santa Ana, bang California (Mỹ). Hai người gặp nhau lần đầu trong một buổi khiêu vũ của tổ chức DeMolay tại Trường Trung học Santa Ana.

Trong buổi tiệc đó có một "quyền đặc biệt" dành cho các cô gái. Họ có thể chủ động mời bạn nhảy. Betty đã bước đến và mời Elton nhảy cùng mình. Khoảnh khắc ấy đã mở ra mối tình kéo dài suốt đời của hai người, theo People.

Sau buổi khiêu vũ, Elton ngỏ ý lái xe đưa Betty về nhà và cả hai dừng lại ở một quán để uống soda. Sau này, ông Elton kể rằng, khi đó ông hồi hộp đến mức đóng cửa xe quá mạnh, khiến ly soda đổ tung tóe.

Hai người quyết định kết hôn vào năm 1942 trong một khu vườn ở Santa Ana. Hiện nay, họ sống tại một cộng đồng dưỡng lão ở bang Oregon.

Sau hơn 8 thập kỷ chung sống, bà Betty và ông Elton đã xây dựng một đại gia đình đông đúc với 3 người con, 16 cháu, 17 chắt và 2 chút.

Macey Montgomery - người cháu nội, cho biết câu chuyện tình của ông bà đã dạy cô nhiều điều về cuộc sống. Đó chính là việc đừng quá nghiêm trọng hóa mọi thứ, luôn dành thời gian để cười và khiêu vũ cùng nhau. Cô hiểu trân trọng gia đình là món quà quý giá nhất, kiên nhẫn với người bạn đời.

Montgomery đăng một đoạn video về ông bà lên TikTok và nhanh chóng thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Nhiều người xúc động khi thấy ông Elton mua một chiếc khung tập đi đặc biệt để có thể khiêu vũ cùng vợ trong sinh nhật lần thứ 100 của bà. Hai người khiêu vũ theo giai điệu bài hát yêu thích của mình.

Sau hơn 8 thập kỷ chung sống, câu chuyện của Betty và Elton Denner vẫn là minh chứng rằng tình yêu lâu dài đôi khi không cần những điều quá lớn lao, chỉ cần kiên nhẫn, đồng hành và lòng tin dành cho nhau mỗi ngày.