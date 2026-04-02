Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, trú tại Nghệ An) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Tuấn từng là giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mạnh Linh (Quảng Trị). Đến giữa tháng 4/2024, Tuấn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không bàn giao lại thẻ giáo viên dạy lái xe hạng C.

Dù không còn là nhân viên và không được ủy quyền tuyển sinh, đào tạo, trong khi trung tâm cũng không có kế hoạch mở lớp tại xã A Dơi, Tuấn vẫn nảy sinh ý định lừa đảo để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: CACC

Đối tượng sau đó đưa ra thông tin gian dối về việc Trung tâm Mạnh Linh tổ chức tuyển sinh, đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe các hạng C, C1, B1, B2 tại địa phương. Đồng thời, Tuấn tự đặt mức học phí, phương thức thu tiền và yêu cầu người dân nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Để tạo lòng tin, Tuấn sử dụng thẻ giáo viên cũ, tổ chức các buổi gặp mặt tại hội trường UBND xã A Dơi, lập nhóm Zalo quản lý học viên, chia lớp, phát tài liệu và trực tiếp giảng dạy lý thuyết, khiến nhiều người tin tưởng đăng ký học.

Từ tháng 6/2024 - 10/2025, 38 người dân đã đăng ký học và nộp cho Tuấn tổng số 652 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân, cắt đứt liên lạc với các bị hại rồi rời khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt tài sản.

Được cơ quan công an vận động, ngày 29/3, Tuấn ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đến nay, gia đình Tuấn đã bồi thường toàn bộ số tiền bị can chiếm đoạt cho 38 người bị hại.