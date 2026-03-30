Hôm nay (30/3), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Huyền Trang (SN 1990, ở phường Tây Hồ) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trang từng làm giám đốc marketing tại một công ty. Năm 2020, bị cáo nghỉ việc và thành lập Công ty TNHH Bizkols Entertainment, đăng ký kinh doanh về lĩnh vực quảng cáo. Theo cơ quan tố tụng, việc Trang thành lập công ty chỉ là để các bị hại tin tưởng góp vốn.

Bị cáo đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc công ty của mình đang hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang… rồi huy động tiền của nhà đầu tư.

Bị cáo hứa hẹn thanh toán lợi nhuận cao từ 3 - 15%/tháng cho nhà đầu tư. Do tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho nữ giám đốc.

Bị cáo Vũ Thị Huyền Trang tại tòa.

Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ cho hợp đồng quảng cáo, còn lại dùng phần lớn vào các mục đích khác nhau như lấy tiền của người sau trả lợi nhuận cho người trước, đầu tư bất động sản, chi tiêu cá nhân.

Khi những nhà đầu tư yêu cầu được rút tiền gốc và lợi nhuận, Trang lấy nhiều lý do để trì hoãn hoặc tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối về một số dự án khác để kêu gọi các bị hại chuyển thêm tiền. Khi mất khả năng trả lại tiền cho nhà đầu tư, bị cáo thay đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, tìm cách trốn tránh.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2018 đến ngày 1/1/2022, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư (hiện tại bị cáo đã trả hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng).

Một trong số những người bị hại là chị Thân Thị Thu T., bạn học của Trang (ở Bắc Ninh). Chị T. đã bị Trang lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Cụ thể, cuối năm 2020, Trang rủ chị T. đầu tư vào các dự án quảng cáo rượu vang, dược, game và hứa hẹn lợi nhuận từ 9 - 42%. Từ ngày 23/1 - 26/12/2021, chị T. đã chuyển cho Trang hơn 49 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Trang đã trả lại cho chị T. hơn 27 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Lời khai của nữ giám đốc

Quá trình điều tra, Trang khai nhận đã đầu tư 8 tỷ đồng để kinh doanh các game trực tuyến nhưng bị thua lỗ; chi 2 tỷ đồng để vận hành công ty; chi hơn 29 tỷ đồng để trả nợ cá nhân.

Khoảng tháng 7/2021, Trang thỏa thuận và cho Tào Tiến M. (đồng nghiệp cũ) vay tiền với lãi suất từ 1 - 7%, thời hạn vay từ 3-7 ngày để M. đầu tư bất động sản. Việc thỏa thuận chỉ bằng miệng hoặc thông qua tin nhắn, không ký giấy tờ.

Từ tháng 7-12/2021, Trang đã chuyển hơn 88 tỷ đồng vào tài khoản của M. Sau đó, M. trả lại hơn 39 tỷ đồng, hiện còn nợ Trang hơn 48 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, M. khai không góp vốn kinh doanh, không vay tiền Trang mà là người cho Trang vay tiền; hai bên không có khoản nợ nào.

Do M. hiện nay vắng mặt tại nơi cư trú, tài liệu chứng cứ thu thập chưa đủ căn cứ để xử lý nên cơ quan điều tra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến M. để tiếp tục xác minh.