Ngày 6/3, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ vụ xô xát giành chở nạn nhân qua đời xảy ra trước nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Người đàn ông áo trắng lao vào xô xát với người quay phim tại lối vào nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được đưa đến nhà đại thể của bệnh viện. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ sở mai táng Huy Tam Bình được sự đồng ý của gia đình (bố nạn nhân) tới vận chuyển thi thể về nhà lo hậu sự.

Trong quá trình đơn vị trên đưa thi thể từ nhà đại thể ra khu vực để xe, một cơ sở mai táng khác đến và cho rằng đã có người thuê vận chuyển thi thể về. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, gây mất trật tự tại khu vực này.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện đã tới can ngăn và báo công an địa phương đến xử lý.

Theo Giám đốc Sở Y tế, cơ sở mai táng Huy Tam Bình đã ký hợp đồng với bệnh viện về việc vận chuyển thi thể bệnh nhân về nhà khi gia đình có yêu cầu, với các điều khoản thực hiện theo quy định hiện hành.

“Cơ quan công an đã triệu tập và làm việc với các đương sự liên quan”, bà Nguyên thông tin.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, hợp đồng với cơ sở dịch vụ mai táng có thời hạn một năm, quy định rõ phạm vi và mức phí. Mỗi tháng, đơn vị dịch vụ chi trả 12 triệu đồng để thực hiện việc vận chuyển người bệnh qua đời khi được thân nhân đồng thuận. Trường hợp sử dụng nhà tang lễ trong khuôn viên bệnh viện, mức phí là 550.000 đồng/ngày.

Đáng chú ý, hợp đồng nêu rõ nguyên tắc tự nguyện, gia đình người bệnh có quyền lựa chọn bất kỳ đơn vị mai táng nào để tiếp nhận và đưa người thân về lo hậu sự. Đồng thời, để tránh tình trạng phát sinh giá dịch vụ, hai bên cũng thống nhất đơn giá vận chuyển theo quãng đường.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết đã xây dựng quy trình xử lý khi có người bệnh qua đời nhằm đảm bảo trật tự và hạn chế phát sinh mâu thuẫn giữa các cơ sở dịch vụ.

Như VietNamNet đưa tin, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, thu hút hơn 1.200 lượt chia sẻ.

Clip cho thấy một người đang quay phim, nhắc đến “Huy Tam Bình” thì bị người mặc áo trắng lao tới đánh, sau đó hai bên giằng co, cự cãi gây náo loạn. Vụ việc được những người xung quanh can ngăn kịp thời.