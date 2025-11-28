Ngày 28/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng trong đường dây trục lợi bảo hiểm nhân thọ. Kẻ chủ mưu được xác định là Tạ Minh Châu (29 tuổi, nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế Cẩm Khê).

Trước đó, giữa năm 2024, trinh sát phát hiện sự bất thường tại địa bàn huyện Cẩm Khê (cũ). Nhiều người dân bỗng dưng bị gãy xương đùi, xương chậu rất nặng phải nhập viện nhưng không có nhân chứng trực tiếp. Sau khi điều trị, những người này được bảo hiểm chi trả số tiền lớn và nhanh chóng xây nhà, mua xe sang.

Đặc biệt, hồ sơ yêu cầu bồi thường được viết với văn phong rất chặt chẽ, chuyên nghiệp, khác hẳn trình độ của những người nông dân này.

Đối tượng Tạ Minh Châu - nghi phạm chủ mưu của vụ án. Ảnh: CACC

Vào cuộc điều tra, Công an xác định Tạ Minh Châu là người đứng sau. Do có kiến thức y khoa, Châu biết rõ các chấn thương gãy xương lớn (xương chậu, xương đùi) sẽ được bảo hiểm chi trả mức cao nhất.

Thủ đoạn của Châu rất dã man. Đối tượng móc nối với người quen, hướng dẫn họ mua các gói bảo hiểm giá trị cao. Sau khi hợp đồng có hiệu lực, Châu đưa "nạn nhân" đến lán trại tại khu vực xóm Cánh (xã Cẩm Khê). Tại đây, Châu tiêm thuốc gây mê, sau đó dùng búa sắt và vật nhọn đục, đâm trực tiếp vào xương chậu hoặc xương đùi để gây gãy, nứt xương.

Hiện trường nơi các đối tượng tiến hành gây mê và can thiệp xương. Ảnh: CACC

Khi thuốc mê hết tác dụng, các đối tượng tỉnh lại và phối hợp dàn dựng hiện trường tai nạn sinh hoạt (như ngã suối, điện giật...) để hợp thức hóa hồ sơ bệnh án.

Số tiền chiếm đoạt được từ các công ty bảo hiểm (khoảng hơn 6 tỷ đồng) sẽ được chia chác theo tỷ lệ: người chịu đau nhận 30%, Châu và nhóm góp vốn hưởng 70%.

Trong vụ án này, cảnh sát còn làm rõ vai trò của cặp vợ chồng Nguyễn Thị Hoài Thu và Hoàng Văn Thắng. Thu từng là đại lý bảo hiểm, đã cùng chồng tham gia đường dây. Thậm chí, Thắng còn chấp nhận để Châu đục gãy xương mình nhằm kiếm tiền bất chính.