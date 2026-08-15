Đà Nẵng:

Tối 15/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã truy xét, làm rõ Hoàng Trinh Bảo (SN 1985, TP Đà Nẵng) là đối tượng thực hiện vụ trộm 120.000 USD tại casino nơi Bảo làm việc.

Trước đó, sáng 12/8, đơn vị nhận tin báo của một casino trên địa bàn về việc bị mất số tiền lớn. Qua phân tích hiện trường và tài liệu thu thập được, lực lượng công an nhận định người thực hiện vụ trộm có sự nghiên cứu địa điểm, nắm được phương thức quản lý và nơi cất giữ tài sản.

Từ đó, các trinh sát tập trung rà soát nhân viên làm việc tại casino và những người có mặt tại đây trong thời gian xảy ra vụ việc.

Đối tượng Hoàng Trinh Bảo. Ảnh: CACC

Đến 22h30 tối cùng ngày, chỉ sau hơn 14 giờ truy xét, cảnh sát đã xác định được Hoàng Trinh Bảo là người thực hiện vụ trộm nên lập tức bắt giữ và đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Bảo khai do nợ nần và cần tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định trộm tài sản tại nơi làm việc. Khoảng 7h20 ngày 12/8, sau khi bàn giao ca, đối tượng lợi dụng lúc nhân viên thu ngân rời khỏi quầy, không có người quản lý số tiền trong tủ gỗ, lén mở ngăn tủ lấy một bó tiền USD rồi rời đi.

Khi về nhà kiểm đếm, Bảo xác định số tiền lấy được là 120.000 USD (khoảng hơn 3 tỷ đồng). Bảo cất 100.000 USD vào két sắt, mang 20.000 USD đến một tiệm vàng đổi được 519 triệu đồng, sau đó sử dụng 33 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiện, Phòng CSHS đang tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Hoàng Trinh Bảo về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.