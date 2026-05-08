Sau khi Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc “núp bóng” khu vui chơi giải trí, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người trèo qua lan can tầng 2 trung tâm thương mại để “tẩu thoát”.

Theo nội dung clip, nhiều người tập trung tại khu vực hiên tầng 2 của một tòa nhà, sau đó chen lấn trèo qua lan can và bám vào cây cau vua gần đó để tụt xuống tầng 1.

Một số người dân chứng kiến cho rằng đây là các đối tượng liên quan đến vụ bắt giữ nhóm đánh bạc tại casino trong khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương, tìm cách bỏ trốn.

Ảnh chụp màn hình

Ngày 8/5, liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Văn Triều, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết những người trèo qua lan can không liên quan đến vụ việc đánh bạc.

Theo ông Triều, những người này ở một phòng bên cạnh khu vực casino và không tham gia đánh bạc.

"Do khu vực này là trung tâm thương mại, những người này thấy có đông lực lượng công an tới thì muốn tránh. Trong những người này có thể có những người Trung Quốc sang chợ chơi và không liên quan đến vụ đánh bạc. Những đối tượng liên quan vụ đánh bạc hôm đó không thể chạy thoát được", ông Triều cho biết.

Cũng theo Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sau khi triệt phá tụ điểm, khoảng 100 người đã được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Khởi tố 66 đối tượng

66 đối tượng đã bị khởi tố và đang bị giam giữ (48 người Trung Quốc, 18 người Việt Nam,) trong đó có cả ông trùm cầm đầu là Zeng Hua (SN 1970, trú tại Ma Cao, Trung Quốc, chỗ ở hiện nay tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn). Zeng Hua là Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương. 32 người còn lại đã được trao trả về Trung Quốc.

Lý giải việc này, ông Triều cho biết, 32 người này tới casino nhưng không tham gia đánh bạc mà chỉ chơi những trò chơi có thưởng ở những máy cố định, vì vậy không vi phạm pháp luật.

Sau khoảng 2 ngày làm rõ, 32 người Trung Quốc này đã được trao trả về nước công khai tại khu vực Cửa khẩu Tân Thanh.

Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá tụ điểm đánh bạc "núp bóng" hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Trước đó, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai đồng loạt kiểm tra khách sạn Thái Dương và khu vui chơi giải trí của Công ty TNHH Thái Dương (địa chỉ tại khu 2, đường Trục Chính, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang khoảng 80 người (gồm người nước ngoài và người Việt Nam) đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại khu vực các bàn chơi với các hình thức như Long Hổ, NiuNiu, Baccarat, Fan-Tan. Khách chơi thắng, thua được quy đổi chip (phỉnh) sang tiền mặt nhân dân tệ (NDT) và ngược lại, với quy ước 1 phỉnh = 1 NDT = 3.681 VND.

Tang vật thu giữ gồm số chip (phỉnh) dùng để đánh bạc trị giá hơn 2,1 triệu NDT (tương đương gần 8 tỷ đồng); thu trên người các đối tượng gần 24.000 chip, tương ứng gần 24.000 NDT (hơn 88 triệu đồng).

Tại quầy thu ngân khu vui chơi, lực lượng chức năng thu giữ gần 780.000 NDT tiền mặt (khoảng 3 tỷ đồng). Ngoài ra, trong các két sắt còn có gần 82 triệu chip phục vụ đánh bạc, tương đương khoảng 82 triệu NDT (hơn 301 tỷ đồng).

Đột kích sòng bạc 'núp bóng' khu vui chơi, bắt quả tang 80 người, thu giữ hơn 300 tỷ Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc “núp bóng” khu vui chơi giải trí có sự tham gia của khoảng 80 người, thu giữ số tang vật tương đương hàng trăm tỷ đồng.

Cảnh sát đột kích ổ đánh bạc 'đội lốt' giải Poker trong khách sạn 5 sao Núp bóng hoạt động “tập huấn” và tổ chức giải đấu Poker, một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn tại khách sạn 5 sao ven biển ở Đà Nẵng vừa bị công an triệt phá.