Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 03/2017 về kinh doanh casino. Theo Bộ, việc ban hành nghị định mới nhằm hoàn thiện khung pháp lý, đồng bộ với các quy định hiện hành và tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực thi.

Dự thảo quy định điều kiện để người Việt được vào chơi casino, gồm: từ 21 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, chứng minh năng lực tài chính, mua vé tham gia; không thuộc diện bị người thân hoặc bản thân đề nghị không cho chơi; chỉ dùng tiền đồng để đổi tiền quy ước và có thể đổi ngược lại khi chơi không hết hoặc trúng thưởng.

Bộ Tài chính cho biết thời gian qua các điều kiện này nhìn chung không phát sinh vướng mắc và giúp kiểm soát hiệu quả việc người Việt vào casino.

Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, quy định yêu cầu người chơi chứng minh năng lực tài chính vẫn còn vướng mắc do phải xuất trình nhiều giấy tờ, gây khó cho cả người chơi lẫn doanh nghiệp casino khi thẩm định.

Báo cáo tổng kết Nghị định 03/2017 cho thấy khung pháp lý về kinh doanh casino cơ bản đã đầy đủ, đảm bảo đây là ngành kinh doanh có điều kiện và được giám sát chặt chẽ từ cấp phép, nhập máy, an ninh trật tự, ngoại hối đến kiểm tra hoạt động.

Hiện Việt Nam có 9 casino đang hoạt động (6 quy mô nhỏ, 3 quy mô lớn) và 2 dự án đang xây dựng. Trong đó, các casino lớn gồm Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Nam Hội An (Quảng Nam cũ) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Giai đoạn 2017–2022, 9 casino đạt tổng doanh thu 22.890 tỷ đồng, nộp ngân sách 11.809 tỷ đồng; doanh thu giai đoạn 2019–2021 giảm do Covid-19.

Casino Phú Quốc được phép thí điểm cho người Việt vào chơi từ 2019 đến 2024. Trong 5 năm, người Việt chiếm 52% lượt khách nhưng đóng góp 88% doanh thu; nhóm tuổi phổ biến 30–49, nam chiếm 63%.

Bộ Tài chính cho rằng một số quy định trong Nghị định 03 cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp chủ trương mới, tăng hiệu quả quản lý và đáp ứng thực tiễn.