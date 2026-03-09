Ngày 9/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao đối tượng Lê Anh Tuấn (22 tuổi, quê Ninh Bình) liên quan đến vụ án "Giết người" cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Tuấn đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ án giết người ở TPHCM. Ảnh: MĐ

Trước đó, ngày 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được đề nghị phối hợp từ Công an TPHCM về việc truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Chánh, TPHCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nắm tình hình khu vực ngoại biên, lực lượng biên phòng nhanh chóng xác định Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực Casino 67 trên địa bàn tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng công an xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông (Campuchia) triển khai kế hoạch vây bắt.

Trước tình thế không còn đường thoát, Tuấn đã ra đầu thú.

Đến 23h15 ngày 6/3, lực lượng chức năng đã dẫn giải đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để thực hiện các thủ tục tiếp nhận.

Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an TPHCM để xử lý theo đúng thẩm quyền.