Tâm thế “sắm Tết” của người tiêu dùng

Theo khảo sát thường niên do Home Credit phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường InsightAsia thực hiện trên hơn 700 người tiêu dùng toàn quốc trong tháng 11/2025, 52% người được hỏi cho biết họ cảm thấy tự tin hơn về khả năng chi trả cho Tết 2026 so với Tết 2025. Con số này phản ánh sự cải thiện đáng kể trong ý thức lập kế hoạch ngân sách, nhất là trong bối cảnh chi tiêu cuối năm ngày càng chịu nhiều áp lực.

Người dân tìm tới các trung tâm điện máy để sắm Tết

60% người tham gia khảo sát thừa nhận muốn đóng góp nhiều hơn, nhưng chưa thể. Anh Nguyễn Văn H. (38 tuổi, Hà Nội) tâm sự: "Tính đi tính lại, tiền lương tháng mười ba cũng chỉ đủ lo phần cơ bản. Muốn mua tặng bố dàn loa mới, hay cái lò nướng vợ thích... vẫn là một bài toán khó". Rào cản không nằm ở chỗ không biết tính, mà ở chỗ dòng tiền có hạn trong một thời điểm cần quá nhiều thứ.

Điểm sáng của bức tranh tài chính Tết 2026 nằm ở sự dịch chuyển trong tư duy tiếp cận giải pháp. Thực tế cho thấy, 3 trên 5 người tiêu dùng cho biết họ cần đến sự hỗ trợ tài chính để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, phản ánh áp lực dòng tiền vẫn hiện hữu ngay cả với những gia đình đã chủ động lập kế hoạch chi tiêu. 94% người tiêu dùng sẵn sàng đón nhận các giải pháp tài chính ưu đãi như lãi suất thấp hoặc 0%, không chỉ như một lựa chọn tình thế, mà như một công cụ quản lý ngân sách ngày càng được chuẩn hóa trong chiến lược chi tiêu dịp Tết.

Giải pháp tài chính - một lời giải cho bài toán tiêu dùng mùa Tết

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chủ động hơn nhưng vẫn đối mặt với áp lực dòng tiền dịp cuối năm, các công ty tài chính tiêu dùng đang điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng linh hoạt và sát nhu cầu thực tế hơn. Thay vì tập trung vào một nhóm sản phẩm đơn lẻ, xu hướng chung là xây dựng hệ sinh thái giải pháp giúp người tiêu dùng phân bổ chi tiêu hợp lý, từ các khoản chi ngắn hạn cho sinh hoạt đến những kế hoạch đầu tư dài hơi cho gia đình trong dịp Tết.

Ưu đãi lãi suất tới 0% từ Home Credit cho người dân yên tâm sắm Tết

Theo hướng tiếp cận đó, Home Credit xây dựng các gói giải pháp xoay quanh những nhu cầu phổ biến nhất trong mùa Tết. Với nhóm khách hàng cần bù đắp dòng tiền ngắn hạn, các khoản vay tiền mặt trực tuyến từ 20 - 50 triệu đồng được thiết kế kèm ưu đãi giảm ngay 800.000 đồng vào kỳ trả góp đầu tiên, giúp giảm áp lực chi phí ngay từ thời điểm bắt đầu vay. Đây là yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh chi tiêu Tết thường tập trung trong thời gian ngắn.

Ở mảng mua sắm, Home Credit mở rộng các chương trình trả góp tại nhiều chuỗi bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, FPT Shop hay Viettel Store. Các mặt hàng thiết yếu dịp Tết như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy được áp dụng lãi suất từ 0%, với kỳ hạn linh hoạt từ 4 đến 24 tháng - một cách tiếp cận giúp người tiêu dùng phân bổ chi phí mua sắm lớn mà không phải dồn ngân sách vào một thời điểm.

Với xe máy - mặt hàng luôn ghi nhận nhu cầu tăng mạnh trước Tết - các chương trình trả góp cũng được mở rộng theo hướng giảm rào cản ban đầu. Người tiêu dùng mua xe từ các thương hiệu phổ biến như Honda, Yamaha, Piaggio hoặc xe máy điện VinFast có thể tiếp cận chính sách trả trước 0 đồng, cùng kỳ hạn trả góp kéo dài lên đến 36 tháng, qua đó giúp việc nâng cấp phương tiện trở nên khả thi hơn về mặt tài chính.

Đa dạng các hình thức trợ lực tài chính từ Home Credit cho người dân

Đặc biệt, ở góc độ cảm xúc, Home Credit tiếp tục phát triển thông điệp “Góp nên Tết nhà Vô Giá” như một bước nối dài từ chiến dịch Tết năm trước, nhấn mạnh vai trò của từng cá nhân trong việc cùng nhau vun đắp một mùa Tết trọn vẹn. Khảo sát cho thấy 66% người tham gia cảm nhận rõ không khí sum vầy và 62% cho biết họ cảm thấy gắn bó hơn khi tiếp cận thông điệp này, cho thấy sự cộng hưởng tích cực giữa giải pháp tài chính và giá trị tinh thần vốn là cốt lõi của Tết Việt.

Thông điệp đó cũng được chuyển tải qua thước phim Tết 2026 của Home Credit, ra mắt ngày 2/1/2026. Thay vì lý tưởng hóa, thước phim tập trung khắc họa những lát cắt đời thường về hành trình chuẩn bị Tết và nỗ lực chân thật, giản dị của các thành viên, cùng chung tay "Góp nên Tết Nhà Vô Giá". Qua đó, Home Credit nhấn mạnh vai trò là người đồng hành thấu hiểu, mang đến giải pháp tài chính phù hợp để chia sẻ gánh nặng trong thời điểm nhiều áp lực nhất trong năm.