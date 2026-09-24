Hanoi Jazztival 2026 mùa đầu tiên vừa chính thức khép lại. Dù chỉ diễn ra trong vài ngày, sự kiện đã phác thảo nên một diện mạo đầy hứa hẹn: một lễ hội âm nhạc nếu được nuôi dưỡng đủ lâu hoàn toàn có thể tạo dựng những giá trị bền vững theo thời gian, từ cộng đồng khán giả, thế hệ nghệ sĩ mới, những dòng khách du lịch đến ký ức văn hóa riêng có của Thủ đô.

Từ dấu chân bê tông đến tài sản ký ức

Ở thế kỷ 21, sức cạnh tranh của một đô thị không còn chỉ đo đếm bằng quy mô hạ tầng, độ cao của các tòa nhà hay tốc độ của hệ thống giao thông. Nó phụ thuộc vào một câu hỏi mang tính cảm xúc: Người ta cảm thấy gì khi sống và đến đó?

Một thành phố đáng sống cần công viên, trường học, bệnh viện và giao thông tốt. Nhưng để trở thành một điểm đến khiến người ta muốn quay lại, nó còn cần những giá trị khó xây bằng bê tông: bản sắc, ký ức, trải nghiệm và câu chuyện.

Hanoi Jazztival 2026 được định hướng trở thành một hoạt động thường niên của Thủ đô.

Đó chính là khoảng không của công nghiệp văn hóa - thứ không nên chỉ dừng lại ở việc bán vé cho một buổi biểu diễn hay thương mại hóa một sản phẩm nghệ thuật. Ở nghĩa rộng hơn, đó là khả năng biến sức sáng tạo thành giá trị kinh tế và xã hội, từ âm nhạc, điện ảnh, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn đến thời trang, ẩm thực, kiến trúc, truyền thông và du lịch.

Một đêm nhạc đơn lẻ có thể tạo doanh thu từ vé nhưng một Festival có thể khiến du khách ở lại thêm một đêm, ăn thêm một bữa, bước vào một bảo tàng, mua một món đồ thiết kế địa phương, ghé một quán bar và kể với bạn bè về thành phố khi trở về nhà. Giá trị văn hóa vì vậy luôn có một đời sống dài hơn chiếc vé.

Khi Jazz hòa vào nhịp sống Hà Nội

Hà Nội có phố cổ và những tòa nhà kính, có đình, chùa, biệt thự Pháp, những khu tập thể cũ và những không gian sáng tạo mới. Có người uống trà đá trên vỉa hè và những người trẻ dành cả buổi tối bên một quán rượu vang sang chảnh. Chúng đôi khi chẳng liên quan gì đến nhau nhưng bằng cách nào đó, tất cả vẫn tạo thành Hà Nội.

Jazz cũng có khả năng bước vào một thành phố theo cách rất tự nhiên như thế. Người nghe không nhất thiết phải hiểu cấu trúc hợp âm hay nhớ tên từng trường phái. Giống như lần đầu tới một thành phố xa lạ, đôi khi người ta chẳng hiểu hết lịch sử của nó nhưng vẫn có thể thích một con phố, một mùi thức ăn hoặc ánh sáng cuối ngày. Tình cảm thường đến trước kiến thức và với Jazz cũng vậy.

Một đêm nhạc đơn lẻ có thể tạo doanh thu từ vé nhưng một Festival có thể khiến du khách ở lại thêm một đêm.

Hanoi Jazztival 2026 được định hướng trở thành một hoạt động thường niên của Thủ đô, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Điều đáng chú ý, Festival không chỉ đóng khung trong một nhà hát. Các hoạt động được trải rộng từ Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác, 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam... cho thấy khả năng mở rộng công chúng của Jazz khi âm nhạc được kết nối đồng thời với không gian thành phố.

Du lịch hiện đại ngày càng ít phụ thuộc vào câu hỏi "Ở đó có gì để xem?" mà là "Ở đó có gì để trải nghiệm?". Một di tích có thể đứng yên hàng trăm năm nhưng trải nghiệm quanh nó phải liên tục được làm mới. Một Festival thường niên chính là chiếc đồng hồ văn hóa tạo ra một thời điểm trong năm để người ta chờ đợi và quay trở lại.

"Tháng 9 ở Hà Nội có lễ hội nhạc Jazz" - Nếu một câu nói đơn giản như thế dần trở thành thói quen trong tâm trí công chúng, thành phố đã sở hữu một tài sản vô hình vô giá.