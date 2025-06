Thí sinh tố giám thị không nắm rõ thời gian làm bài

Tối 1/6, sau khi kết thúc kỳ đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia TPHCM, thí sinh tại điểm thi Trường Đại học Công nghệ TPHCM phản ánh về việc giám thị coi thi tại phòng thi P42 [E1-08.14] làm mất khoảng 30 phút làm bài của thí sinh.

Thí sinh này từng thi đợt 1 ngày 30/3, và tiếp tục thi đợt 2 vào 1/6 với hy vọng cải thiện điểm số.

Theo phản ánh, sau khi chuông reo lúc 8h30, giám thị coi thi thông báo rằng đây là thời gian để đọc đề, thí sinh không được cầm bút. Lúc này thí sinh thấy ngờ ngợ vì đã dự thi đợt 1 và hiểu đây là thời gian bắt đầu làm bài.

Khoảng hơn 10 phút sau, có một thí sinh trong phòng cầm bút lên liền bị giám thị nhắc nhở. Khi thí sinh trong phòng hỏi về thời gian làm bài, giám thị khẳng định đây là thời gian đọc đề.

Sau đó, có thí sinh trong phòng tiếp tục nói về việc ở đợt 1 làm bài từ 8h30, không có thời gian xem đề riêng nhưng giám thị vẫn nhắc lại “chờ chuông mới được làm bài”. Đến 9h, tức là đã trễ 30 phút, khi có thêm lời nhắc nhở cuối cùng từ thí sinh, thầy cô coi thi mới hỏi ra thời gian làm bài thực tế là từ 8h30.

Thí sinh bức xúc vì giám thị không có động thái gì ngay lần đầu các thí sinh nhắc nhở. Ngoài ra, một kỳ thi lớn như vậy mà giám thị lại không nắm rõ thời gian, quy chế. Việc này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả làm bài khi thí sinh bị mất oan 30 phút.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2. Ảnh: VNU

Hội đồng thi thừa nhận giám thị sai sót

Trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TPHCM) cho biết Hội đồng thi đánh giá năng lực đã nhận được ý kiến của thí sinh. Ngay sau đó, Hội đồng đã có công văn yêu cầu điểm thi Trường Đại học Công nghệ TPHCM xác minh sự việc. Khi có kết quả xác minh, làm rõ, Hội đồng sẽ họp và xử lý sự việc. Theo ông Chính, thông thường một phòng thi có 30-45 thí sinh, do vậy hội đồng sẽ xem xét kỹ lưỡng.

Còn đại diện Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, lúc 14h35 ngày 1/6, cụm thi số 9, đơn vị phụ trách điểm thi số 17 nhận được thông tin phản ánh liên quan đến phòng thi P42 [E1-08.14] thông qua thư chuyển tiếp từ Văn phòng Đại học Quốc gia TPHCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cụm thi Trường Đại học Công nghệ TP HCM đã khẩn trương rà soát và bước đầu ghi nhận trong buổi thi sáng ngày 1/6 tại phòng P42 cán bộ coi thi đã mở và phát đề thi nhưng cho thí sinh làm bài trễ hơn thời gian quy định.

Sự việc trên dẫn đến thời gian làm bài của các thí sinh trong phòng P42 bị rút ngắn. Đây là một thiếu sót phát sinh trong quá trình điều phối coi thi, gây ảnh hưởng nhất định đến quyền lợi của các thí sinh liên quan. Phía nhà trường đã báo cáo chi tiết đối với Đại học Quốc gia TPHCM và xin hướng dẫn giải quyết để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh, đồng thời yêu cầu các cán bộ coi thi vi phạm làm giải trình báo cáo và hội đồng kỷ luật sẽ xem xét, kỷ luật theo đúng quy định.

Trước đó, ở kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 tại điểm thi Trường Đại học An Giang (P.002) giám thị coi thi đã làm trễ giờ làm bài của thí sinh gần 20 phút. Hội đồng thi đánh giá năng lực đã làm việc với điểm thi Trường Đại học An Giang, xác định có 4 thí sinh bị ảnh hưởng thời gian làm bài. Hội đồng thi Trường Đại học An Giang đã liên hệ trực tiếp tới từng thí sinh, gửi lời xin lỗi và tạo điều kiện cho các em dự thi đợt 2 mà không thu lệ phí (300.000 đồng/em).