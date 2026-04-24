Trong Lời hứa đầu tiên tập 4 lên sóng tối nay, 24/4, bằng cách nào đó mà Vi Minh (Trang Emma) cuối cùng vẫn có thể ở lại trang trại dù ông Tài (Quỳnh Dương) - bố cô đã ra sức phản đối. Nhưng sau đó, Vi Minh bất ngờ về gian phòng riêng của mình giờ đã có người ở và đó là mẹ con Khánh (Mỹ Duyên). Minh nằng nặc đòi người lạ dọn đi nhưng ông Tài không cho phép.

Ở diễn biến khác, thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ) đến gặp Mai (Maya) và đặt thẳng vấn đề rằng anh muốn Vi Minh đạt giải hoa hậu quốc tế. Đăng cho rằng đề xuất của mình là rất có lợi cho công ty của Mai. Anh muốn đầu tư cho Vi Minh một khoản tiền để sử dụng cho dự án nhân ái của cô với điều kiện Mai phải cam kết việc Vi Minh là lựa chọn duy nhất để đi thi quốc tế.

"Nếu cô ấy được giải, Hải Minh sẽ ký hợp đồng độc quyền đại diện cho toàn bộ dự án cũng như các sản phẩm của tập đoàn. Hải Minh sẽ là nhà tài trợ kim cương cho hoa hậu vì cộng đồng mùa 2", thiếu gia nói với bà trùm hoa hậu.

Biết Sơn đang điều hành dự án thiện nguyện của bố, Vi Minh tỉ tê ngọt nhạt muốn trao đổi với Sơn để đôi bên cùng có lợi. Vi Minh biết Sơn thay bố mình điều hành dự án thiện nguyện Giấc mơ cho em nên muốn đề nghị tài trợ cho dự án một khoản tiền đủ để hoạt động một thời gian dài với điều kiện cô sẽ được chia sẻ với truyền thông rằng mình là người sáng lập và điều hành dự án.

Mai có làm theo yêu cầu của Hải Minh? Sơn có đồng ý với đề nghị của Vi Minh?