Trong Lời hứa đầu tiên tập 5 lên sóng tối nay, 30/4, Vi Minh (Trang Emma) cùng ê-kíp đang làm hình ảnh cho dự án của mình ở trang trại Ánh Dương thì Sơn (Linh Sơn) xuất hiện phá ngang. Sơn nói trong lúc làm việc anh không thích bị quay phim chụp ảnh khiến ê-kíp gặp khó vì không thể ghi lại hình ảnh có hoa hậu "làm màu".

Trong khi đó, bà trùm Mai (Maya) cho rằng Vi Minh lọt mắt xanh của thiếu gia tập đoàn lớn là may mắn ngang với 10 cái vương miện. Việc hoa hậu được Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ) chấm chọn cũng mang về nhiều lợi ích cho công ty. Mai đột ngột yêu cầu trợ lý rút ê-kíp đi theo Vi Minh về để gây sức ép buộc Vi Minh phải đẩy nhanh tốc độ dự án và tạo sự đột phá.

Không còn cách nào khác, Vi Minh đành phải thương lượng với Sơn thêm lần nữa để có được sự giúp đỡ mà đôi bên cùng có lợi. Vi Minh đề nghị nếu giúp mình, dự án của Sơn sẽ được nhận một khoản tiền để duy trì. Nghe xuôi tai, Sơn hỏi Minh nếu vậy anh phải làm gì trong khi Sơn không thích làm diễn viên trong những clip làm màu của hoa hậu.

Vi Minh nói chỉ cần cho cô nhận mình là người nghĩ ra ý tưởng "Bữa ăn ngon", còn lại Sơn không phải làm gì mà vẫn có tiền cho quỹ và người hưởng lợi là bà con. Cùng với đó, cô hứa hẹn sẽ giúp bà của Sơn có tiền phẫu thuật tim.

Ở diễn biến khác, Vi Minh vô tình nhìn thấy Ngân Khánh (Mỹ Duyên) bị trai lạ ngang nhiên trêu ghẹo và bắt nạt ngay giữa đường làng nên vội yêu cầu dừng xe để ra tay giúp đỡ.

Sơn có đồng ý giúp Vi Minh? Hoa hậu có giải cứu được Khánh khỏi tên biến thái? Diễn biến chi tiết Lời hứa đầu tiên tập 5 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.

