Đây là ý kiến được chia sẻ tại tọa đàm “Thực trạng và giải pháp khôi phục sự phát triển đàn bò sữa Việt Nam” sáng 23/9.

Thách thức lớn nhất: thị trường tiêu thụ sữa tươi

Ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam từng được kỳ vọng sẽ vươn lên hàng đầu khu vực. Sau Quyết định số 167/TTg năm 1999 về các chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam, đàn bò sữa phát triển nhanh chóng, đặc biệt giai đoạn 2010 -2015 với tốc độ tăng bình quân 15,4%/năm, sản lượng sữa tăng 17,7%/năm.

Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển rực rỡ đó, ngành bắt đầu chững lại. Từ năm 2020 đến nay, đàn bò sữa hầu như không tăng trưởng, chỉ đạt mức 0,4%/năm; sản lượng sữa tăng 3,3%/năm - thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Theo TS. Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, một nguyên nhân quan trọng khiến đàn bò sữa sụt giảm là sự mất cân đối giữa sản xuất trong nước và nhập khẩu. Lượng sữa nhập khẩu tăng nhanh, trung bình tăng từ 8-12%/năm, có năm lên tới 20%, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt lên nông hộ. Áp lực này càng nặng nề hơn khi thị trường trong nước lại thiếu cơ chế tiêu thụ ổn định cho sữa tươi nguyên liệu. Có những giai đoạn, doanh nghiệp ngừng thu mua hoặc chỉ thu mua với giá rất thấp - khoảng 13.000 - 14.000 đồng/lít - khiến người chăn nuôi không đủ bù chi phí.

TS. Nguyễn Xuân Dương phân tích những nguyên nhân khiến đàn bò sữa trong các nông hộ sụt giảm

Chính tình trạng nhập khẩu tăng mạnh và đầu ra trong nước bấp bênh đã khiến nhiều hộ buộc phải rời bỏ nghề. Bài toán lớn nhất hiện nay không nằm ở năng suất hay kỹ thuật chăn nuôi, mà ở thị trường tiêu thụ ổn định cho nguồn sữa tươi nguyên liệu.

Và trong số nhiều giải pháp được đề cập có một giải pháp đáng chú ý mang lại “lợi ích kép” đó là chương trình Sữa học đường dựa trên sữa tươi sạch nội địa, vừa tạo đầu ra bền vững cho nguồn sữa tươi đạt chuẩn, vừa thúc đẩy phát triển chăn nuôi trong nước, đồng thời trực tiếp góp phần nâng cao tầm vóc thế hệ trẻ.

Lợi ích khi sữa học đường dùng sữa tươi

Phát biểu tại toạ đàm, TS. Lương Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương - cho biết, trên thị trường hiện nay, sữa nước có thể chia thành hai nhóm chính: sữa tươi (được chế biến thành sữa thanh trùng hoặc sữa tiệt trùng) và sữa hoàn nguyên tiệt trùng.

Sữa tươi là sản phẩm được vắt trực tiếp từ bò sữa, sau đó xử lý và bảo quản bằng công nghệ thanh trùng hoặc tiệt trùng. Theo ông Dũng, ở các nước phát triển, người dân sử dụng chủ yếu sữa tươi thanh trùng bởi đây là loại giữ được nhiều giá trị dinh dưỡng nhất, chất lượng cao nhất. Sữa tươi tiệt trùng có thời hạn bảo quản dài hơn, vẫn giữ hàm lượng dinh dưỡng tốt, vượt trội so với sữa hoàn nguyên.

Trong khi đó, sữa hoàn nguyên tiệt trùng được tạo ra từ sữa bột nhập khẩu, pha lại với nước rồi xử lý tiệt trùng. Trải qua hai lần xử lý ở nhiệt độ cao, giá trị dinh dưỡng tự nhiên của sữa hoàn nguyên không còn nguyên vẹn như sữa tươi.

TS. Lương Anh Dũng khẳng định sữa tươi có giá trị dinh dưỡng vượt trội so với sữa hoàn nguyên

“Như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, sữa học đường bằng sữa tươi vừa giúp trẻ em có được nguồn dinh dưỡng tốt nhất, vừa thúc đẩy ngành chăn nuôi trong nước phát triển. Tiềm năng chăn nuôi gia súc cho sữa của Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu này”, TS. Lương Anh Dũng chia sẻ

Dẫn kinh nghiệm từ Trung Quốc, ông Lương Anh Dũng cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của sữa tươi trong dinh dưỡng học đường, từ năm 2000, nước này đã cấm sử dụng sữa hoàn nguyên trong Chương trình Sữa học đường. Mới đây, từ ngày 16/9/2025, Trung Quốc tiếp tục siết chặt quy định khi chính thức cấm sử dụng sữa bột hoàn nguyên trong sản xuất sản phẩm gắn mác “sữa tiệt trùng”.

Cùng chung nhận định với ông Dũng, PGS.TS Sử Thanh Long - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam - bày tỏ quan điểm, chương trình Sữa học đường của Việt Nam chỉ thực sự có ý nghĩa khi sử dụng sữa tươi. Sự thành công về chiều cao của người Nhật không thể không nói đến các chính sách dinh dưỡng học đường, trong đó có ly sữa tươi học đường.

PGS.TS Long nhấn mạnh sữa tươi sạch vừa là bảo đảm tốt nhất cho dinh dưỡng trẻ em, vừa là một thị trường ổn định cho ngành chăn nuôi bò sữa trong nước. Theo ông, nếu chương trình này được thực hiện nghiêm túc, gắn với nguồn sữa tươi nội địa đạt chuẩn, thì đó sẽ là đòn bẩy quan trọng để doanh nghiệp và nông hộ mở rộng đàn bò, đầu tư công nghệ và giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH - đưa ra con số cụ thể để minh chứng cho tiềm năng thị trường: với gần 20 triệu học sinh, mỗi em uống một hộp sữa tươi sạch 180 ml/ngày, chương trình sữa học đường sẽ cần tới 3.800 tấn sữa mỗi ngày, tương đương sản lượng của khoảng 300.000 con bò sữa.

Ông Ngô Minh Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH kiến nghị giải pháp tăng sản lượng tiêu thụ sữa tươi từ đó tăng trưởng đàn bò sữa trong nước

Ông Hải cho rằng, nếu Nhà nước có chính sách rõ ràng, quy định sữa học đường phải là sữa tươi, thì đây sẽ là đầu ra ổn định, bền vững, tạo động lực để nông hộ và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển đàn bò.

Thực tế, những trăn trở này cũng được chính người chăn nuôi phản ánh. Theo ông Lương Duy Toản - Tổng Giám đốc Công ty Hồ Toản, đơn vị đang nuôi 2.000 con bò sữa tại Tuyên Quang - cho biết: “Sau khi chương trình sữa học đường tại Tuyên Quang dừng từ năm 2020, học sinh chủ yếu uống các sản phẩm na ná sữa, do phụ huynh tự chi trả 6.000 - 7.000 đồng/hộp”.

Theo ông Toản, nếu muốn làm thật và phát triển bền vững như Nhật Bản, chương trình sữa học đường phải gắn liền với sữa tươi từ bò trong nước - có bò mới có sữa và chính sữa học đường sẽ tạo động lực then chốt để mở rộng đàn bò, đảm bảo lợi ích kép cho nông dân và thế hệ trẻ.

Lan Anh