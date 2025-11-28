Mùa đông, mỗi lần ăn rau mùi tôi thường tận dụng rễ để nấu nước uống. Tuy nhiên, mọi người thường nói đó là bộ phận mọc dưới đất, nhiễm bẩn và tạp chất. Xin chuyên gia tư vấn cách dùng gốc rau mùi để có ích cho sức khỏe không? Tôi xin cảm ơn! (Lê Hòa - Văn Khê, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Rau mùi là loại rau thơm phổ biến trong ẩm thực Á Đông và Nam Mỹ. Ngoài hương thơm đặc trưng, rau mùi còn được dân gian sử dụng với mục đích chữa bệnh, bao gồm giải nhiệt, lợi tiểu, chống viêm và gần đây là "thải độc thận".

Thông thường, mọi người thường cắt bỏ rễ rau mùi mà không biết rằng đây là một vị thuốc tốt cho cơ thể, nên ăn luôn. Vì vậy, bạn không cần lo lắng về độ bẩn - sạch của rễ mùi. Bạn rửa sạch và ăn như phần thân lá đều được.

Trong Đông y, rễ rau mùi được gọi là hồ tuy, vị cay, tính ấm, quy kinh phế và tỳ. Dù thường bị bỏ đi như phần vô dụng nhưng rễ rau mùi lại là vị thuốc quý với công năng giải biểu, lợi tiểu, thông khí, hóa thấp, đặc biệt hiệu quả cho người thận yếu, tích độc, tỳ vị ứ trệ.

Rễ rau mùi có nhiều tác dụng cho sức khỏe. Ảnh: Đ.T.

Công dụng nổi bật của rễ rau mùi là khai thông khí huyết nhẹ nhàng, kích thích bài tiết, hỗ trợ thận lọc độc hiệu quả, giảm tình trạng tích tụ độc tố, tỳ vị khỏe, thận được “nhẹ gánh”, tiểu tiện thông suốt, cơ thể bớt phù nề, bụng nhẹ, da sáng.

Nếu nước tiểu đục, vàng sậm, có mùi; ngủ dậy buổi sáng thấy mệt mỏi; lưỡi trắng dày nhớt; đau mỏi thắt lưng, đầu gối yếu mềm; phụ nữ da sạm, nổi mụn, ăn uống kém tiêu là những biểu hiện cho thấy thận - tỳ đang tắc nghẽn, chuyển hóa kém, độc tố ứ đọng.

Khi đó, bạn hãy dùng rễ rau mùi nấu nước uống. Dùng đúng rễ rau mùi có thể kích thích tiểu tiện, tăng đào thải độc qua đường niệu, thanh thấp nhiệt, giảm đầy trệ, phù nhẹ, sáng da, giảm mụn do độc tích tụ

Tại nhà, bạn có thể áp dụng lấy 10-12 rễ rau mùi (tươi hoặc phơi khô), 1/2 quả chanh tươi, 400ml nước. Bạn rửa sạch rễ, giã dập nhẹ, đun với 400ml nước cho sôi liu riu 10 phút rồi tắt bếp. Khi nước ấm, bạn vắt 1/2 quả chanh vào, khuấy đều và chắt lấy nước. Thời điểm uống vào buổi sáng, sau khi ngủ dậy, trước ăn 30 phút khi nước còn đang ấm. Mọi người nên duy trì uống đều đặn 7 ngày sẽ giúp đào thải độc tố, hỗ trợ cải thiện chức năng thận rõ rệt.

Lưu ý, khi sử dụng nước này không uống khi bụng quá đói nếu cơ thể hư hàn, mệt mỏi. Với phụ nữ mang thai, người tỳ vị hàn nặng nên tham khảo thầy thuốc.