Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TPHCM, rau thơm không chỉ là gia vị làm phong phú bữa ăn mà còn là "vị thuốc" quý, hỗ trợ phòng và chữa bệnh.

Hầu hết rau thơm đều có vị cay, tính ấm, chứa tinh dầu, kích thích tiêu hóa, sát khuẩn và làm ấm cơ thể. Vào mùa lạnh hay thời điểm giao mùa, bổ sung rau thơm vào bữa ăn không chỉ tăng hương vị mà còn bảo vệ sức khỏe, chống lại thời tiết thất thường.

Tía tô giải cảm, ngăn ngộ độc thực phẩm

Tía tô, một loại rau gia vị quen thuộc, được y học cổ truyền xếp vào nhóm thuốc "giải biểu", giúp ra mồ hôi, đẩy lùi cảm lạnh. Loại rau này có vị cay, tính ấm, trị cảm lạnh, đầy bụng, nôn mửa hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng lá tía tô có thể hỗ trợ điều trị cúm, ngộ độc thực phẩm, hen suyễn, virus đường hô hấp, tiểu đường,...

Sử dụng tía tô có thể ngăn cản sự xuất hiện của phản ứng dị ứng bên trong cơ thể. Thành phần Omega-3 trong loại lá này tương đối cao nên chống viêm, chống oxy hóa. Các hoạt chất trong lá tía tô có thể làm giảm enzym xanthin oxidase - tác nhân làm hình thành axit uric gây ra bệnh gout.

Tinh chất luteolin, axit rosmarinic và triterpene trong lá tía tô đã được chứng minh có khả năng chống lại các tế bào ung thư đang tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Tía tô và lá lốt là hai vị rau tốt cho sức khỏe. Ảnh: P.V.

Tía tô có công dụng an thai, giảm đau, chống nôn và hỗ trợ điều trị hen suyễn. Không chỉ là gia vị, tía tô còn làm đẹp món ăn và là bài thuốc dân gian quý giá.

Bạn có thể ăn lá tía tô hằng ngày hoặc nấu nước uống. Khi nấu nước, chỉ cần lấy lượng lá vừa đủ, rửa sạch, ngâm nước muối rồi đun sôi với 2,5 lít nước lọc và bỏ lá tía tô vào, đậy nắp kín.

Lá lốt kháng khuẩn và giảm đau

Lá lốt, hay còn gọi là tất bát, thuộc họ hồ tiêu, mọc hoang và được trồng rộng rãi. Loại rau này có tính ấm, giúp làm ấm dạ dày, giảm đau bụng do lạnh, nôn mửa, nhức đầu, đau răng. Lá lốt còn hỗ trợ chữa viêm nhiễm phụ khoa, ngứa, khí hư, đổ mồ hôi tay chân, tổ đỉa, viêm xoang, say nắng và tiêu chảy.

Tinh dầu lá lốt chứa các thành phần hoạt chất quan trọng như alcaloid và flavonoid, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ các đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, kích thích tiêu hóa và giảm đau.

Alcaloid là hợp chất có tính kiềm yếu, tác động đến hệ thần kinh trung ương với khả năng ức chế hoặc kích thích. Trong lá lốt, các alcaloid như piperin, piperidin, và piplartin giúp giãn mạch máu, làm ấm cơ thể và hỗ trợ trừ phong hàn.

Flavonoid trong lá lốt là các chất phenolic có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp loại bỏ gốc tự do. Lá lốt chứa các flavonoid như quercetin, kaempferol, và apigenin, hỗ trợ bảo vệ màng tế bào, ngăn ngừa viêm nhiễm và giảm nguy cơ ung thư.

Với hương vị đặc trưng, lá lốt không chỉ là gia vị mà còn là phương thuốc tự nhiên, giúp cơ thể chống lại các bệnh thường gặp trong mùa lạnh.

