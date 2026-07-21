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Sáng 21/7, tại trụ sở Công an xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai), những hành khách may mắn sống sót trong vụ cháy xe khách vẫn chưa hết bàng hoàng. Một số người ngồi lặng, gương mặt thất thần, số khác liên tục gọi điện thông báo cho người thân biết mình đã an toàn.

Vụ tai nạn xảy ra lúc phần lớn hành khách đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ trong ít phút, chiếc xe khách giường nằm trở thành lò lửa khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Bà ôm cháu nhỏ chạy khỏi xe

Nhớ lại vụ việc, bà Nguyễn Thị Kim Trang (ngụ tỉnh Khánh Hòa) cho biết, bà đi cùng một cháu nhỏ và nằm ở khu vực phía trước xe.

Khi xe đang di chuyển, bà Trang bất ngờ nghe một tiếng động lớn. Nhiều người giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó, bà nhìn thấy lửa bùng lên ở khu vực đầu xe, gần cửa lên xuống.

Bà Nguyễn Thị Kim Trang gọi điện thoại thông báo cho người thân sau vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Anh

Theo bà Trang, mọi việc diễn ra quá nhanh. Tiếng la hét, tiếng gọi nhau vang lên trong khoang xe. Nhiều hành khách vừa tỉnh giấc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì khói và hơi nóng đã lan vào bên trong.

Trong thời khắc ở giữa lằn ranh sinh tử, bà Trang cố giữ bình tĩnh, ôm chặt cháu nhỏ rồi tìm đường thoát ra ngoài. Do nằm gần phía trước xe, hai bà cháu nhanh chóng tiếp cận được cửa chính.

“Khi đến cửa, tài xế đã hỗ trợ đưa hai bà cháu xuống. Vừa ra ngoài, tôi chỉ biết ôm cháu chạy thật xa khỏi chiếc xe”, bà Trang nhớ lại.

Sau khi thoát nạn, bà quay lại nhìn chiếc xe đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ khoang hành khách. Khói đen cuồn cuộn bao trùm hiện trường, khiến những người bên ngoài gần như không thể tiếp cận.

Nhiều hành lý bị cháy xém. Ảnh: Hoàng Anh

Bà Trang cho biết đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vài phút, từ lúc phát hiện lửa tới khi chiếc xe bị thiêu đốt.

“Lúc đó, tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ cố ôm cháu thoát ra ngoài. Nếu chậm thêm một chút, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, bà Trang chia sẻ.

Bỏ lại giấy tờ, điện thoại để tìm đường sống

Cũng là một trong những hành khách may mắn thoát nạn, chị Nguyễn Thị Uyên Thư (ngụ tỉnh Khánh Hòa) cho biết chị đang trên đường từ nhà đi khám bệnh tại TPHCM. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị đang ngủ trên xe.

Chị Nguyễn Thị Uyên Thư kể lại sự việc. Ảnh: Hoàng Anh

Lúc nghe tiếng động lớn, chị Thư tỉnh giấc và chỉ nghĩ xe vừa xảy ra va chạm. Khi mở mắt, chị nhìn thấy nhiều người đang hốt hoảng tìm cách thoát khỏi xe.

Chị Thư cũng lập tức bỏ lại toàn bộ đồ đạc gồm giấy tờ khám bệnh, điện thoại và đồ dùng cá nhân để tìm đường sống. “Tôi phải nhanh chóng rời khỏi chiếc xe càng sớm càng tốt”, chị Thư kể.

Theo chị Thư, trên xe lúc đó có đông hành khách, trong khi lối di chuyển giữa các hàng giường và cửa ra vào khá hẹp. Thấy cháy, mọi người đồng loạt tìm cách ra ngoài tạo nên cảnh hỗn loạn.

Giữa dòng người chen nhau tìm lối thoát, chị cố bám theo những hành khách phía trước để chạy ra cửa. Khi đặt chân xuống đường, chị tiếp tục chạy nhanh ra xa vì lo ngọn lửa có thể lan rộng hoặc xảy ra nổ.

Lực lượng chức năng đưa chiếc xe khách về trụ sở công an. Ảnh: Hoàng Anh

Dù không bị thương, chị Thư cho biết chân tay vẫn bủn rủn, đầu óc trống rỗng sau khi thoát khỏi chiếc xe. Hình ảnh những hành khách hoảng loạn giữa khói lửa khiến chị ám ảnh.

“Tôi đã may mắn thoát ra ngoài. Hành lý có thể mất nhưng lúc ấy giữ được tính mạng là điều quan trọng nhất”, chị Thư nói.

Theo thông tin ban đầu, hơn 2h ngày 21/7, xe khách biển số 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê tỉnh Khánh Hòa) điều khiển theo hướng từ Khánh Hòa đi TPHCM. Khi đến đoạn Km1839 trên Quốc lộ 1, đoạn qua ấp Hưng Thịnh (xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) chiếc xe bất ngờ lao vào hộ lan bên đường rồi bốc cháy. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương. Tại hiện trường, xe khách bị thiêu rụi, phần khung biến dạng. Nhiều vật dụng và hành lý của hành khách bên trong khoang xe bị lửa phá hủy hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.