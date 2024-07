Anh Hạng A Chứ là người may mắn thoát chết sau vụ ngạt khí xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cuổi 1 vào ngày 9/7. Hai ngày sau đó, cũng chính tại hầm thủy điện này có 3 công nhân tử vong do ngạt khí.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Hạng A Chứ (công nhân thi công hầm thủy điện Nậm Cuổi 1, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) cho biết, anh bắt đầu làm việc tại công trường từ ngày 11/6/2024.

Công việc hàng ngày của anh là trực hệ thống đẩy khí oxy vào hầm và thoát nước ra ngoài. Vào lúc ngắt điện, anh có nhiệm vụ khởi động máy phát điện để duy trì hoạt động của hệ thống.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ ngạt khí xảy ra ngày 11/7 khiến 3 người tử vong. Ảnh: A. Dương

Trước đây, máy phát điện được để bên ngoài cửa hầm, những lúc không có điện lưới thì việc kích hoạt máy phát điện rất dễ dàng. Từ ngày 7/5, máy phát điện được đưa vào trong hầm mỗi khi chuyển từ máy phát điện qua điện lưới và ngược lại. Hàng ngày, Hạng A Chứ đi xe máy vào trong hầm để kích hoạt máy phát điện.

Khoảng 4h, ngày 9/7, khi đang ngủ, anh Chứ được công nhân cùng ca trực gọi dậy đi bật máy phát điện. Đến khoảng 10h cùng ngày, sau khi có điện lưới, anh Chứ và đồng nghiệp đi xe máy vào trong hầm để tắt máy nổ thì gặp sự cố bất ngờ.

"Khi tắt máy phát điện, tôi nhận thấy điện lưới không hoạt động. Lúc này, khói từ máy phát điện xả ra cộng với việc máy đẩy khí oxy đang tạm dừng khiến chúng tôi không thở được. Thấy vậy, tôi nói với người đi cùng rằng phải chạy gấp ra ngoài", anh Chứ kể.

Khi ra đến cửa hầm, anh Chứ không thấy anh bạn đi cùng nên đã gọi người đến cứu. "Sau đó, tôi ngất xỉu và không biết việc gì xảy ra sau đó", anh Chứ nhớ lại.

Sau vụ ngạt khí, Hạng A Chứ được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến nay, sức khoẻ của anh đã ổn định và bệnh viện cho về theo dõi tại nhà ở huyện Sìn Hồ.

Ngay sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về an toàn lao động”.

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu bắt tạm giam bị can Lê Văn Duẩn - Chỉ huy trưởng thi công công trình hầm dẫn nước của thủy điện Nậm Cuổi 1 với cáo buộc "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

Cùng tội danh với đối tượng Duẩn, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Trọng Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86 (đơn vị thi công hầm thủy điện).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Đoàn Trọng Đạt. Ảnh: A. Dương

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định, vào tháng 2/2023, Công ty CP Thủy điện Nậm Cuổi 1 ký hợp đồng giao khoán thi công hạng mục đào hầm với Công ty TNHH T&Đ 86 do ông Đạt làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Công an xác định, vào thời điểm ký kết hợp đồng nêu trên, ông Đoàn Trọng Đạt là lái xe của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu. Giá trị hợp đồng giao khoán thi công hầm tại thủy điện Nậm Cuổi 1 là 26,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 2/2023 đến nay, bị can Đoàn Trọng Đạt không nghiên cứu các quy định về đảm bảo an toàn lao động trong thi công công trình ngầm; không kiểm tra, quan trắc lượng không khí trong hầm trước khi cho công nhân vào làm việc cũng như không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.

Đáng chú ý, ngày 9/7 (2 ngày trước khi xảy ra sự cố 3 công nhân tử vong), tại công trình hầm đang thi công đã có một công nhân bị ngạt khí phải đưa đi cấp cứu.

Dù vậy, bị can Đoàn Trọng Đạt không chỉ đạo Chỉ huy trưởng công trường dừng mọi hoạt động trong khu vực hầm; không kiểm tra điều kiện an toàn, không thực hiện các bước kiểm tra chất lượng không khí trong hầm.