Tối 2/6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, sau 2 ngày bị đối tượng Trần Tuấn Anh (32 tuổi, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) hành hung, đến nay, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị An vẫn đang phải điều trị tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh Cột sống.

Phía bệnh viện cho biết, sau khi bị tát vào mặt, chị An bị văng kính, má trái sưng đau, choáng váng, chóng mặt, buồn nôn, nhìn mờ, tinh thần hoảng loạn và phải nhập viện điều trị.

"Sau khi xong thủ tục, tôi bảo người nhà ngồi ngoài chờ. Sau đó, người nhà tỏ thái độ với tôi. Tôi có nhắc lại câu nói "mời người nhà ra ngoài chờ...". Nói xong thì người nhà bệnh nhân tỏ thái độ căng thẳng hơn và dùng tay đánh hai cái vào mặt tôi. Sau đó có bảo vệ và người nhà vào can ngăn", nữ điều dưỡng An nhớ lại.

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị An đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.L

Cũng theo nữ điều dưỡng, hiện tại, chị vẫn không biết lý do gì khiến Trần Tuấn Anh xông vào đánh. Nữ điều dưỡng cho biết, khoa Cấp cứu luôn đông bệnh nhân, nhiều ca nặng sẽ được ưu tiên xử lý trước, còn các trường hợp chưa thực sự cần thiết phải chờ. Tuy nhiên, một số người không thuộc diện cấp cứu thường tỏ ra bức xúc, khó chịu khi không được tiếp nhận ngay.

"Tôi cảm thấy hoảng loạn. Mong cơ quan chức năng làm rõ, xử lý đích đáng vụ việc để bảo vệ những người làm nhiệm vụ như chúng tôi", nữ điều dưỡng nói thêm.

Liên quan đến sự việc, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cũng cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo sự việc người nhà bệnh nhân có hành vi hành hung cán bộ y tế trong kíp trực vào đêm 31/5 tại Khoa cấp cứu của bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h52 ngày 31/5, Khoa cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân T.V.L. (SN 1972, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) vào cấp cứu.

Sau khi bệnh nhân vào khoa đã được bác sĩ Phạm Tất Bách thăm khám, giải thích tình trạng, chỉ định dùng thuốc và làm các chỉ định cận lâm sàng; đồng thời, hướng dẫn người nhà lại quầy làm thủ tục cho bệnh nhân.

Tại quầy làm thủ tục, điều dưỡng Nguyễn Thị An tiếp nhận giấy tờ, sau đó hướng dẫn người nhà ra khu vực chờ bên ngoài theo quy định của bệnh viện. Tuy nhiên, người nhà không chấp hành còn tỏ thái độ không hợp tác và có lời lẽ xúc phạm, lăng mạ, dọa nạt nhân viên y tế.

Điều dưỡng An tiếp tục giải thích, đề nghị người nhà ra ngoài để nhân viên thực hiện chuyên môn. Dù vậy, người nhà vẫn không chấp hành, còn lớn tiếng chửi bới và vươn qua quầy, tát vào mặt chị An. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ can thiệp.

Liên quan vụ việc, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, vụ hành hung nhân viên y tế nói trên đã gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời đe dọa an toàn của bệnh nhân cũng như nhân viên.

Cục đề nghị tỉnh Nghệ An nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định. Các cơ sở y tế cần tăng cường bảo đảm an ninh, áp dụng giải pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng bất ổn. Đặc biệt, cần thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh, trật tự. Ngoài ra, cần kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ tinh thần và sức khỏe cho bệnh nhân, nhân viên y tế bị ảnh hưởng.