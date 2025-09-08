Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, vừa đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" với quy mô lớn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại Hưng Yên, Phạm Văn Đức và Phạm Văn Nam (cùng 16 tuổi, trú tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) đã nhắn tin lôi kéo, rủ rê bạn bè từ các xã của tỉnh Ninh Bình như Giao Phúc, Giao Hưng, Hải Quang, Giao Bình…chia thành 4 nhóm, gồm hơn 60 đối tượng, phần lớn đều trong độ tuổi vị thành niên, học sinh, có người từng có tiền sự.

​Tối ngày 2/9, các đối tượng mang theo hung khí như dao phóng lợn, kiếm Nhật, tuýp sắt…, hẹn nhau tại khu vực vòng xuyến Giao An (cũ), để đi đánh nhau với nhóm đối phương đến từ Hưng Yên.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi tập hợp đầy đủ, nhóm hơn 60 đối tượng đi khoảng 30 xe máy kéo dài từ cầu Vọp, xã Giao Minh đến bờ biển Hải Hậu. Trên đường đi, các nhóm đối tượng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô, kéo lê hung khí trên đường tạo tiếng vang và tia lửa, gây náo loạn trật tự công cộng trên diện rộng và gây hoang mang, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi không tìm được nhóm đối phương đến từ Hưng Yên, các đối tượng tiếp tục quay lại lượn trên đường, hò hét, đăng video lên mạng xã hội nhằm thị uy, thể hiện bản thân, gây bất bình lớn trong quần chúng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Giao Minh và các địa phương có liên quan tập trung xác minh, truy vết các nhóm đối tượng nêu trên.

Kết quả ban đầu, đã xác định được 29 trên tổng số 60 đối tượng có liên quan. Vật chứng thu giữ được gồm 5 xe mô tô, 8 đoạn tuýp sắt gắn dao bầu, 3 kiếm tự chế,… cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. ​

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 23 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.