Hôm nay (ngày 8/9), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt giữ khẩn cấp 4 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

4 đối tượng này đều là Youtuber, gồm: Hứa Duy Phương, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Dương Trọng Quốc. Trong đó, Hứa Duy Phương đang điều trị tại bệnh viện.

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua) gồm: Dương Trọng Quốc, Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh. Ảnh: CACC

Những người này được xác định là có vai trò trong vụ ẩu đả xảy ra tối 4/9 tại quán C.K.N. (đường số 7, phường An Lạc) mà có sự xuất hiện một số nghệ sĩ và nhiều Youtuber tham gia.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một số clip về vụ ẩu đả xảy ra tại quán C.K.N. như nói trên. Trong các đoạn clip xuất hiện một số nghệ sĩ như: H.L, L.T. và nhiều Youtuber.

Công an lấy lời khai. Ảnh: CACC

Những clip cho hay, nhiều người đến quán C.K.Q. ngồi ở nhiều bàn nhưng sau đó đến gần nói chuyện rồi lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả đông người. Lúc hỗn chiến đông người thì có một người đàn ông gục xuống, bị thương tích.

Tại thời điểm xảy ra, có bảo vệ và nhiều người trong quán can ngăn; những người liên quan kéo ra trước quán gây ồn ào. Những Youtuber có mặt đã phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt, mời một số người về làm việc.

Vụ ẩu đả đông người tại quán C.K.Q. có nghệ sĩ và một số Youtuber. Ảnh: Cắt từ clip

1 người bị thương tích tại hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip

Qua điều tra xác định, 21h tối 4/9 tại quán C.K.N., nhóm của Hứa Duy Phương, Dương Trọng Quốc cùng một số bạn bè đến quán để ăn uống, quay video. Tại quán lúc này có nhóm của Nguyễn Đỗ Đăng Tâm, Lê Hồng Khanh và một số người khác.

Đến khoảng 21h30, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Hứa Duy Phương, Nguyễn Văn Nhân và Lê Hồng Khanh xảy ra xô xát; Nguyễn Đỗ Đăng Tâm dùng chai bia đánh vào đầu Phương, gây thương tích. Tình hình tiếp tục căng thẳng khi Dương Trọng Quốc lao vào đánh Tâm. Vụ việc chỉ được chấm dứt khi lực lượng bảo vệ quán kịp thời can ngăn. Hứa Duy Phương sau đó được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.