Ngày 4/9, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an phường Đồng Văn và các đơn vị có liên quan đã phối hợp bắt giữ đối tượng Đỗ Đức Minh (SN 1996, trú tại Tổ dân phố Đồng Văn, phường Đồng Văn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đỗ Đức Minh (dấu X) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, khoảng 18h, ngày 3/9, do có mâu thuẫn với anh N.Đ.T., (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Đồng Văn, là bạn cùng chơi game online), Minh đã mang theo dao bầu đến nhà anh T., đâm vào vai phải của anh T. khiến anh này bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây án, đối tượng chạy về nhà cầm dao cố thủ trên tầng 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức phối hợp bắt giữ đối tượng.

Đại tá Phan Văn Lý, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú, tuy nhiên Minh vẫn dùng dao cố thủ.

Sau 3 giờ, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ được đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng vây bắt và người dân. Tại cơ quan công an, Đỗ Đức Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.