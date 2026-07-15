Hà Nội:

Chiều nay (15/7), phiên tòa xét xử người đàn ông lái Mercedes chặn ô tô, đánh tài xế sau va chạm ở Hà Nội đã không thể diễn ra như dự kiến, do bị cáo ốm.

Theo cáo buộc, khoảng 19h ngày 16/4/2026, ông Nguyễn Ngọc Ngân (SN 1971, ở phường Láng, Hà Nội) ngồi ăn uống với bạn bè tại quán ăn ở phố Đỗ Đức Dục, Hà Nội. Đến khoảng 20h40 cùng ngày, ông Ngân điều khiển xe ô tô Mercedes E300 màu đen đi về.

Khi xe của ông Ngân di chuyển trên phố Trần Duy Hưng thì anh Lê Văn Nam (SN1989, ở Hà Nội) điều khiển xe ô tô Vinfast chạy phía trước.

Khi đó, ông Ngân cho rằng xe của anh Nam không cho xe của mình vượt, nên khi đi lên cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, bị cáo điều khiển xe ô tô chạy từ phía sau vượt bên phải xe anh Nam rồi điều khiển xe đánh lái sang trái khiến đuôi xe phía bên trái của ông Ngân va chạm vào đầu xe phía bên phải của xe anh Nam.

Ông Ngân đánh tài xế sau va chạm giao thông. Ảnh: Cắt từ clip

Cho rằng anh Nam đâm vào xe của mình nên ông Ngân đã điều khiển xe ô tô đi xuống chân cầu vượt chậm lại và xi nhan phải, ép xe anh Nam vào lề đường, đoạn đầu ngõ 99 phố Nguyễn Chí Thanh để giải quyết.

Khi hai xe dừng lại, anh Nam và ông Ngân xuống xe. Cáo buộc cho rằng, ông Ngân đã chửi bới, cho rằng anh Nam đi láo không cho mình vượt. Bị cáo đẩy anh Nam ra phía đầu xe rồi chửi bới, tát, đấm vào mặt anh Nam.

Bị cáo còn lôi anh Nam ra phía đầu xe ô tô của mình và tiếp tục đấm một phát vào đầu nạn nhân. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, ông Ngân tát, đấm vào mặt anh Nam rồi sau đó lái xe bỏ đi.

Khi xảy ra sự việc, rất nhiều người dân đã tập trung đứng xem và quay video. Đến khoảng 00h30 ngày 17/4/2026 anh Lê Văn Nam đến Công an phường Láng trình báo sự việc.

Tại Cơ quan điều tra, ông Nguyễn Ngọc Ngân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo buộc. Đến ngày 14/5/2026, UBND phường Láng có công văn gửi Công an phường Láng, Hà Nội ý kiến về hành vi của ông Nguyễn Ngọc Ngân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân, gây mất an ninh trật tự, gây hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Theo cáo buộc, hành vi của ông Ngân diễn ra tại nơi công cộng, nhiều người dân chứng kiến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 24/4/2026, gia đình ông Ngân đã bồi thường cho anh Lê Văn Nam 30 triệu đồng. Anh Nam không yêu cầu bồi thường gì khác về dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Ngân.