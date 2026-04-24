Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra tại phường Đồng Sơn, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại TDP Ba Đa, phường Đồng Sơn).

Trước đó, vào khoảng 13h30 chiều qua (23/4), anh Nguyễn Hùng Cường (SN 1986, trú tại tổ dân phố 2, phường Đồng Thuận) nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà mẹ ruột anh là bà Trần Thị Thủy (SN 1966, ở TDP 4, phường Đồng Sơn) xảy ra xô xát, sau đó có một người đàn ông chạy ra khỏi nhà.

Anh Cường lập tức chạy qua nhà mẹ thì phát hiện bà Thủy đã bất tỉnh trên ghế trong phòng khách, trên người có nhiều vết thương nghi do đối tượng dùng vật sắc đâm chém, chảy nhiều máu.

Anh đã điện báo cho công an địa phương và cùng gia đình đưa mẹ đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Tuy nhiên, bà Thủy đã không qua khỏi.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Quảng Trị

Nhận tin báo, Công an phường Đồng Sơn đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Trị và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng sau đó phối hợp truy bắt hung thủ.

Sau 2 giờ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng gây án, lực lượng công an đã bắt được hung thủ dùng hung khí đâm nhiều nhát làm bà Thủy tử vong là Nguyễn Văn Dũng.

Tối 23/4, tại cơ quan điều tra, bước đầu Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hung khí gây án. Ảnh: Công an Quảng Trị

Theo lời khai của nghi phạm, trước đó Dũng mang điện thoại và xe máy đi cầm cố tại tiệm cầm đồ của gia đình bà Thủy để lấy tiền tiêu xài.

Khi tiêu hết tiền, Dũng tiếp tục lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột. Bị gia đình phát hiện và yêu cầu hoàn trả, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền bù lại.

Đến khoảng 13h30 chiều qua, Dũng mang theo một con dao bầu đến nhà bà Thủy, giả vờ nói đến trả nợ và yêu cầu bà Thủy đưa thêm 10 triệu đồng, hứa sẽ chuyển khoản trả lại sau.

Trong lúc ngồi tại phòng khách, khi bà Thủy đưa giấy tờ cầm cố cùng số tiền 9,2 triệu đồng, Dũng đã dùng dao giấu sẵn trong áo khoác để khống chế nạn nhân.

Mặc cho bà Thủy chống cự và kêu cứu, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: T. T