Chiều nay (6/1), Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Thuận An tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1993, quê TP Hà Nội) cùng đồng bọn để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng bị công an tạm giữ - Ảnh: CACC

Mạnh là chủ tiệm cầm đồ tại Khu dân cư Việt Sing (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), chuyên hoạt động cho vay theo kiểu “tín dụng đen” trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Mạnh núp bóng cơ sở kinh doanh cầm đồ, lập ra các trang web vay tiền, tạo tài khoản mạng xã hội để đăng tải các nội dung cho vay tiền, hỗ trợ tài chính nhằm tìm kiếm người vay ở tỉnh Bình Dương, TP.HCM và Đồng Nai.

Để hoạt động, Mạnh thuê khoảng 8 thanh niên chuyên đi phát tờ rơi cho vay tiền, thu tiền lãi và tiền góp về cho mình.

Từ tháng 6/2022 đến nay, đối tượng Mạnh đã cho 49 người vay với số tiền khoảng 24 tỷ đồng, trong đó có bị hại vay đến 29 lần với lãi suất 730%/năm và hình thức góp là 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 507 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.