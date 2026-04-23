Chiều 23/4, lãnh đạo UBND phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ tử vong, nghi bị sát hại. Nạn nhân được xác định là bà T.T.T., trú tại tổ dân phố 4.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 cùng ngày, người dân khu vực nghe thấy tiếng ồn ào, cãi vã phát ra từ nhà bà T. Ít phút sau, một thanh niên vội vã chạy từ trong nhà ra ngoài với biểu hiện bất thường.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.T

Nghi có chuyện chẳng lành, một số người dân đã vào bên trong kiểm tra và phát hiện bà T. nằm bất tỉnh tại phòng khách, trên cơ thể có nhiều vết thương đang chảy máu. Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng bà T. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Đồng Sơn nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là N.V.D. (SN 1992, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn). Đến khoảng 16h cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.