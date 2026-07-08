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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang lấy lời khai Thạch Kim Thái (SN 1978, quê Cần Thơ, ngụ phường Bình Hòa, TPHCM) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị K.T.H. (SN 1981), vợ của Thái.

Đối tượng Thạch Kim Thái khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thạch Kim Thái khai vợ chồng thuê trọ tại phường Bình Hòa và cùng làm công nhân cho một công ty giấy gần nơi ở. Do hoàn cảnh khó khăn, ba con nhỏ được gửi về quê nhờ người thân chăm sóc.

Theo lời khai của Thái, cuộc sống hôn nhân nhiều năm qua thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Người này cho rằng vợ ít quan tâm gia đình. Sau nhiều lần cãi vã, chị H. từng đề nghị chia tay nhưng Thái không đồng ý.

Khoảng 10 ngày trước khi vụ án xảy ra, chị H. nói đang nợ hơn 35 triệu đồng. Thái khai đã tìm cách vay mượn để trả khoản nợ này.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Thái nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Tối 27 và rạng sáng 28/6, trong lúc cãi nhau, Thái khai đã sát hại vợ.

Sau khi gây án, Thái bỏ thi thể vào bao tải rồi mang ra sông Sài Gòn phi tang.

Theo cơ quan điều tra, sau vụ án, Thái vẫn ở lại phòng trọ và đi làm như bình thường. Với đồng nghiệp và những người xung quanh, người này nói vợ về quê gấp để giải quyết việc gia đình.

Trước đó, sáng 3/7, người dân phát hiện một bao tải màu xanh trôi trên sông Sài Gòn, khu vực bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3 (đường số 17, phường Hiệp Bình). Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và xác minh danh tính nạn nhân.

Từ các dấu vết thu thập được và nguồn tin do người dân cung cấp, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị K.T.H.

Sau khoảng 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, lực lượng công an bắt giữ Thạch Kim Thái. Tại cơ quan điều tra, người này bước đầu khai nhận hành vi sát hại vợ rồi phi tang thi thể xuống sông Sài Gòn.