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Ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ nghi phạm sát hại một người phụ nữ rồi bỏ thi thể vào bao tải, thả xuống sông phi tang. Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ cách đây vài ngày.

Trước đó, sáng 3/7, người dân tại khu vực phường Hiệp Bình (TPHCM) bàng hoàng phát hiện một bao tải chứa thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy mạnh, trôi dạt vào bờ kè phía sau Công ty May Sài Gòn 3, cuối đường 17. Vụ việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM khẩn trương phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Nghi phạm Thạch Kim Thái khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nữ, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m, thể trạng trung bình, tóc đen dài, móng tay và móng chân sơn màu hồng. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo ba lỗ, quần shorts màu đen. Thi thể đã phân hủy mạnh, không còn nguyên vẹn, thời gian tử vong được xác định hơn 4 ngày.

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo điều tra. Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM và Bộ Công an khẩn trương khám nghiệm, thu thập dấu vết, rà soát các mối quan hệ để xác định danh tính nạn nhân và truy tìm hung thủ.

Song song đó, lực lượng công an tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị từ người dân. Qua rà soát, chỉ sau thời gian ngắn, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị K.T.H. (SN 1981, quê TP Cần Thơ, ngụ phường Bình Hòa, TPHCM), đồng thời khoanh vùng được nghi phạm.

Lời khai của nghi phạm

Chỉ sau khoảng 3 giờ kể từ khi xác định được danh tính nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã bắt giữ nghi phạm gây án là Thạch Kim Thái (SN 1978, quê TP Cần Thơ), người sống cùng nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận đã sát hại chị K.T.H. rồi bỏ thi thể vào bao tải, thả xuống sông phi tang. Theo lời khai ban đầu, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và ghen tuông trong quá trình hai người chung sống.