Ngày 7/7, TAND TPHCM tuyên phạt Phạm Thủy Nhi (42 tuổi, ngụ xã Hóc Môn) 8 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2024, thông qua mạng xã hội, Nhi quen anh Hán Văn T. (kém bị cáo 11 tuổi). Sau thời gian tìm hiểu, cả hai nảy sinh tình cảm và trở thành người yêu.

Tuy nhiên, Nhi nghi ngờ anh T. có quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ khác nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và chia tay.

Đến tháng 6/2025, cả hai nối lại quan hệ và hẹn gặp tại một khách sạn trên đường Quang Trung (TPHCM). Tại đây, phát hiện anh T. vẫn nhắn tin với một người phụ nữ khác, Nhi nổi cơn ghen, nảy sinh ý định sát hại người tình rồi tự tử.

Bị cáo Phạm Thủy Nhi. Ảnh: XD

Rạng sáng 15/8/2025, Nhi tiếp tục hẹn anh T. đến một khách sạn. Tại đây, bị cáo yêu cầu xem tin nhắn trong điện thoại của người tình nhưng bị từ chối.

Ít phút sau, thấy anh T. tiếp tục nhắn tin, Nhi nổi cơn ghen, lấy dao đâm vào vùng cổ nạn nhân.

Bị đâm, anh T. yêu cầu Nhi gọi cấp cứu nhưng bị cáo không đồng ý. Anh T. sau đó gọi điện cho em trai cầu cứu. Người này lập tức đến Công an phường Thông Tây Hội trình báo.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu và đưa Nhi về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nhi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.