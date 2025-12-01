Hôm nay (1/12), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) để lấy lời khai, điều tra về hành vi giết người.

Thành chính là người đã điều khiển xe ô tô lao vào nhà chị gái, tông loạn xạ làm em gái tử vong.

Nguyễn Tấn Thành khi bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Làm việc với công an, Thành khai nhận, năm 2003, đối tượng mở công ty để kinh doanh nước suối tại Campuchia. Trong thời gian này, Thành nhiều lần gửi tiền về cho mẹ ruột là bà N.T.H. (SN 1955) để mua đất, xây nhà ở.

Tuy nhiên, đến năm 2007, bà H. làm đơn gửi phía Cảnh sát Campuchia tố cáo Thành về việc có hành vi đe dọa giết người (đe dọa giết bà H.). Thành bị Cảnh sát Campuchia bắt để điều tra, sau đó bị Tòa án tại Campuchia tuyên phạt 48 năm tù về tội Cố ý giết người. Khi thụ án được 15 năm thì đối tượng được giảm án.

Đến khoảng năm 2022, bà H. cùng các chị, em của Thành qua thăm và hứa sẽ trả lại đất, nhà mà Thành gửi tiền mua khi Thành ra tù. Tuy nhiên, khi Thành ra tù, bà H. và các chị, em không thực hiện, gây mâu thuẫn kéo dài đến nay.

Trong thời gian từ tháng 7-8/2025, Thành và các chị, em trong gia đình thường xuyên cự cãi với nhau gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Chính quyền địa phương tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Đến trưa ngày 30/11, Thành điều khiển xe ô tô đi trên Quốc lộ 22A ngang qua nhà chị ruột là chị N.T.H. (SN 1976, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thì bị bà H. dùng vòi nước xịt vào xe. Thành không phản ứng, rồi điều khiển xe đi về nhà cách đó khoảng 2km.

Khi về đến nhà, thấy xe sắp hết xăng nên Thành tiếp tục điều khiển ô tô đi đổ xăng. Khi đi qua đoạn đường trước nhà bà H., Thành lại bị bà H. dùng vòi nước xịt vào xe ô tô.

Bực tức, Thành lùi ô tô rồi lao thẳng vào bà H. và em ruột của Thành là chị N.T.B.S. (SN 1983), đang đứng trong sân nhà bà H., khiến chị S. tử vong.

Tiếp đó, Thành lùi xe tiếp tục chạy đụng vào người bà H. nhưng bà H. tránh được, té ngã. Chưa dừng lại, Thành còn lái xe lao vào sân để tông những người bên trong nhưng không trúng.

Thành điều khiển xe ô tô lao vào nhà tông chết em gái. Ảnh cắt từ clip

Sau đó, Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ô tô chạy về hướng phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để về nhà cất xe ô tô, lấy xe máy định bỏ trốn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Quý phát hiện đối tượng đang trốn tại khu vực ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý nên bắt giữ bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh.