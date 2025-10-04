Chiều 4/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai nữ tài xế liên quan vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Tại cơ quan công an, bà Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk) khai có sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, khi công an kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy, nữ tài xế này không vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 21h25 tối 3/10, trên địa bàn xã Dray Bhăng xảy ra trận mưa rất lớn dẫn đến ngập lụt cục bộ tại Km16+650 Quốc lộ 27 (thuộc địa phận thôn 4, xã Dray Bhăng), gây ùn tắc giao thông, nguy hiểm cho người đi đường.

Lúc này, tổ công tác của xã Dray Bhăng nhanh chóng thực hiện phân luồng, cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông tại vị trí nói trên.

Quá trình này, ông Lê Phước Toàn đã bị ô tô 7 chỗ BKS 47A- 461.73 do bà Lê Thị Cẩm C. điều khiển theo hướng từ Đắk Lắk đi Buôn Ma Thuột tông vào người, bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi gây tai nạn, bà C. đã rời khỏi hiện trường. Sáng 4/10, bà C. ra trình diện cơ quan công an.

Cũng trong sáng 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã gửi 'Thư chia buồn' đến gia đình ông Lê Phước Toàn, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của "người cán bộ luôn đặt trọng trách với nhân dân lên trên sự an nguy của bản thân".