XEM VIDEO: Lời khai của Vũ Mạnh Quyết (nguồn: CACC)

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt xóa 2 xưởng cơ khí bí mật chế tạo linh kiện, sản xuất vũ khí quân dụng quy mô lớn tại TPHCM và TP Đồng Nai.

Cơ quan công an đã khởi tố 9 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, trong đó Vũ Mạnh Quyết (chủ cơ sở cơ khí tại TP Đồng Nai) được xác định là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây.

Vũ Mạnh Quyết tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ.

Phía sau các đối tượng trực tiếp mua bán, lắp ráp súng còn tồn tại các cơ sở chuyên sản xuất linh kiện, bộ phận cấu thành vũ khí quân dụng với quy mô lớn. Ban chuyên án xác định các cơ sở này hoạt động tại TPHCM và TP Đồng Nai, đóng vai trò mắt xích cung ứng linh kiện cho toàn bộ đường dây.

Vũ Mạnh Quyết tại xưởng cơ khí do đối tượng làm chủ. Ảnh: CACC

Với vai trò là ông chủ xưởng cơ khí tại TP Đồng Nai, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư máy phay CNC, máy tiện CNC để gia công các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP, bán cho nhiều đối tượng trong và ngoài nước với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai đã làm nghề cơ khí nhiều năm, có xưởng gia công tại Đồng Nai. Năm 2022, do tò mò, Quyết mua một số bản vẽ kỹ thuật 2D trên mạng để nghiên cứu và chạy thử sản phẩm linh kiện súng.

Đến năm 2025, Quyết mua bản vẽ có ký hiệu C2 của một người tên Hiệp, sau đó tiến hành gia công các chi tiết súng theo mẫu này. Quyết cũng khai từng thử làm một loại súng dùng để bắn chim.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Khoảng tháng 2/2025, một tài khoản Viber tên “Gà Rừng” liên hệ với Quyết, đặt làm các bộ phận súng theo mẫu. Sau khi thống nhất, khách hàng cho xe ô tô đến xưởng của Quyết nhận hàng và thanh toán bằng tiền mặt.

Theo lời khai của Quyết, từ tháng 2 đến cuối tháng 5/2025, đối tượng đã gia công khoảng 200 bộ phận thân súng theo đơn đặt hàng của “Gà Rừng”, với giá từ 2,1 đến 2,5 triệu đồng/bộ phận tùy loại.

Trả lời cán bộ điều tra, Quyết thừa nhận việc gia công linh kiện súng là hành vi vi phạm pháp luật, dù biết sai nhưng vẫn thực hiện vì ham lợi nhuận.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác, phối hợp với Công an TPHCM và Công an TP Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp hai cơ sở cơ khí hoạt động dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.

Các cơ sở này được trang bị hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC hiện đại, vận hành khép kín, không treo biển hiệu, không quảng bá để che giấu hoạt động bên trong.

Các tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã triệu tập 5 đối tượng gồm Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài để phục vụ điều tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng (trú TP Đồng Nai), người trực tiếp thiết kế bản vẽ và sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3 – bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng. Sản phẩm của Tráng được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp, đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là đường dây sản xuất vũ khí quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn có dấu hiệu đưa ra nước ngoài. Việc triệt phá chuyên án có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.