Ngày 22/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, ghi nhận kết quả triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Thượng tá Vũ Tiến Văn - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Lai Châu (giữa) trực tiếp chỉ đạo lực lượng phá án. Ảnh: Đ.Dũng

Đây là một trong những chuyên án phức tạp nhất mà Công an tỉnh Lai Châu triệt phá khi các đối tượng đã sản xuất số lượng lớn súng nén hơi và đạn chì, sau đó lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, mua bán trái phép và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trong thư khen, lãnh đạo Bộ Công an nêu rõ, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và công an địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây, bắt khởi tố 38 đối tượng, thu giữ 30 khẩu súng, 39.568 viên đạn cùng nhiều thiết bị, máy móc và vật chứng khác.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đánh giá đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu.

Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng; đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động và thu hồi tối đa vũ khí các đối tượng đã sản xuất, mua bán.

Trước đó, VietNamNet đã triển khai tuyến bài "Giải mã chuyên án 0126K: Phá vỡ ma trận vũ khí ship COD" - nhằm tái hiện chân thực cuộc rượt đuổi xuyên Việt để đánh sập đường dây mua bán, sản xuất vũ khí quân dụng.

Loạt bài phơi bày phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm vũ khí công nghệ cao, đồng thời khắc họa sự nhọc nhằn, bản lĩnh sắc bén của Cảnh sát hình sự trên trận tuyến bảo vệ sự bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.