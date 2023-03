Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Lê Thanh Vàng (34 tuổi, ngụ ở địa phương) cho Công an TP.HCM để xử lý về hành vi “Giết người”.

Nghi can Lê Thanh Vàng khi gây án và bị lực lượng công an nổ súng, khống chế. Ảnh: T.L

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi bắt giữ được Vàng, Công an đã test nhanh và xác định nghi can này âm tính với ma tuý.

Vàng khai nguyên nhân do ham chơi, không lo làm ăn nên bị mẹ, là bà N. (56 tuổi) thường xuyên la mắng, chửi bới. Khi bị mẹ cằn nhằn sáng 30/3, Vàng đã bực tức, không kiểm soát được và đã ra tay tàn độc với chính mẹ ruột của mình.

Theo hàng xóm, Vàng từng dính án tù và trở về địa phương đã mấy năm.

Như đã thông tin, sáng 30/3 tại ngôi nhà trong hẻm ở đường TTH 29, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Vàng cầm hung khí đi vào nhà vệ sinh khá lâu. Khi trở ra, Vàng bất ngờ dùng hung khí tấn công người mẹ, là bà N. đang ngồi may nón ở bàn máy may khiến bà này gục chết tại chỗ.

Hiện trường vụ con trai ra tay tàn độc với mẹ ruột, khiến nhiều người khiếp đảm. Ảnh: Linh An

Hậu quả khủng khiếp của hành vi con trai ra tay tàn độc với người mẹ, là thi thể bà N. không còn nguyên vẹn. Vàng mang phần thi thể của mẹ đem ra bỏ trong xô rác trước nhà.

Lúc xảy ra vụ việc, trong nhà còn có người em gái của Vàng. Cô này đã kịp thời chạy ra ngoài kêu cứu và lao vào nhà hàng xóm ẩn nấp.

Khi nhận tin báo, công an địa phương có mặt tại hiện trường. Lúc này, Vàng 2 tay cầm 2 dao và cố thủ. Khi thương thuyết không có kết quả, lực lượng công an đã nổ 2 phát súng và đã khống chế được Vàng.