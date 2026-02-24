Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp Công an phường Cửa Ông và người dân khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công đối tượng cướp tiệm vàng.

Trước đó, chiều 21/2, do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài, Hồ Thiên Mạnh (SN 1996, trú xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại các cửa hàng vàng trên địa bàn.

Đối tượng Hồ Thiên Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Để chuẩn bị, Mạnh mua một con dao cất giấu trong người nhằm sử dụng khi cần thiết. Khoảng 17h30 cùng ngày, Mạnh đến tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) hỏi mua vàng.

Lợi dụng sơ hở khi chủ tiệm đưa cho xem một sợi dây chuyền vàng 24K, nặng 5 chỉ, trị giá khoảng 85 triệu đồng, Mạnh nhanh chóng cầm tài sản bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh và người dân khẩn trương truy xét, bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan công an, Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, điều tra mở rộng.

