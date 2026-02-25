Ngày 25/2, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Sang (26 tuổi, ngụ xã Vị Thanh 1) để điều tra hành vi Tham ô tài sản. Cơ quan CSĐT cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Sang.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Trần Thanh Sang. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm nhân viên tại Công ty TNHH MTV Thương mại Năm Sao (khu vực Hòa Thạnh B, phường Ô Môn, TP Cần Thơ), Sang bị cáo buộc lợi dụng chính sách bán hàng công nợ để chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Sang không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh và quan hệ lao động tại đơn vị.

Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.