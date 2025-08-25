Sáng nay (25/8), Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai) đã tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc xe khách tông hàng loạt xe máy khi đang dừng đèn đỏ.

Xe khách tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở Đồng Nai. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một chiếc xe khách di chuyển trên quốc lộ 14 hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Tây Ninh, khi đến ngã tư Đồng Xoài (thuộc phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) thì bất ngờ tông mạnh vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng đèn đỏ phía trước.

Cú tông mạnh khiến các xe máy bị hất văng và nằm ngổn ngang trên đường. Vụ việc khiến một người đi xe máy bị thương, một số người khác bị trầy xước nhẹ.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Theo lời khai của tài xế, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe ô tô khách bị mất thắng bất ngờ nên không thể dừng lại khi gặp đèn đỏ. Kết quả kiểm tra nhanh cũng cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Hiện Trạm CSGT Đồng Phú đang tiến hành đưa phương tiện đi kiểm định để phục vụ quá trình xác minh vụ việc.