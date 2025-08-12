Sáng 12/8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung (Phòng CSGT Công an tỉnh) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Đại tá Vũ đề nghị lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh phối hợp với phía bệnh viện, tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất, giúp Trung tá Trung nhanh chóng hồi phục, sớm trở lại công tác.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi Trung tá Nguyễn Hoàng Trung. Ảnh: Như Ý

Trước đó, vào sáng 11/8, tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm tổ trưởng tuần tra trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ).

Lúc này, tổ công tác phát hiện T.Đ.P. (17 tuổi, quê Quảng Trị) lái mô tô chở theo một người ngồi sau, chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, P. không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Trung, khiến anh bị gãy chân. Nạn nhân được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Tuy Phong cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM điều trị.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.