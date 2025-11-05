Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đó có Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, là chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty CP nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo cơ quan điều tra, Công ty EBC Đồng Nai với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc hợp tác sản xuất kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Sản phẩm này được Đoàn Di Băng quảng bá rộng rãi trên các nền tảng thương mại điện tử, với cam kết chỉ số chống nắng SPF 50, khả năng nâng tông da, dưỡng trắng và bảo vệ khỏi tia UVB lên đến 98%. Giá bán lẻ dao động 230.000 - 250.000 đồng/hộp 100g.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nữ ca sĩ đã dùng nhiều mỹ từ để quảng bá về sản phẩm này: Vừa chống nắng, nâng tone, trang điểm, đặc biệt có dưỡng da, cung cấp độ ẩm, giúp da trắng sáng.

“Đánh cực kỳ nhiều mà không bị rít bết, khó chịu”, giúp “trắng thật sự”, "như dòng sữa dễ thoa, dễ thấm, giúp da căng mướt, không dính ra quần áo"… là những lời Đoàn Di Băng giới thiệu. “Mỗi lần đi tiệc, mọi người thích nhìn da Băng vì mướt quá, đã quá, dù Băng chỉ thoa cái này nhưng trắng bật tone”, nữ ca sĩ tự hào khi nói về sản phẩm này.

Đặc biệt, cô khẳng định “chỉ số chống nắng cao lắm, SPF 50, chỉ số đang là tuyệt vời nhất. 10-15 giây sau thấm hoàn toàn”, cam kết người dùng “đảm bảo cực kỳ hài lòng”.

Tuy nhiên, kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự TPHCM cho thấy, chỉ số SPF thực tế của sản phẩm chỉ đạt 25,82 - tương đương 51,64% so với mức 50 in trên bao bì. Một số kiểm nghiệm khác thậm chí ghi nhận SPF chỉ 2,4, gần như không bảo vệ da trước tia UV. Điều này khiến sản phẩm bị coi là hàng giả, gây nguy hại cho người tiêu dùng.

Đoàn Di Băng liên tục quảng cáo sản phẩm với lời mỹ miều, có cánh. Ảnh chụp màn hình.

Tháng 5, Bộ Y tế đã quyết định thu hồi và đình chỉ lưu hành toàn quốc lô kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body (hộp 1 tuýp 100g) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty VB Group và EBC Đồng Nai gửi thông báo thu hồi tới các nhà phân phối, thu gom toàn bộ sản phẩm và báo cáo kết quả trước 15/6. Sở Y tế TPHCM và Đồng Nai giám sát quá trình, kiểm tra tuân thủ quy định sản xuất kinh doanh mỹ phẩm, báo cáo Cục trước 30/6.

Vụ việc xuất phát từ đợt kiểm tra trước đó. Theo đó, ngày 7/5, Cục Quản lý Dược đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô dầu gội Hanayuki (chai 300g) vì vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa 2-phenoxyethanol - thành phần không đăng ký trong công thức công bố.

Ngày 23/5, Cục đề nghị Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu EBC báo cáo hồ sơ nguyên liệu, quy trình sản xuất, thử nghiệm chất lượng và số lượng lô hàng đã lưu hành. Đồng thời, xác minh sử dụng 2-phenoxyethanol sai quy định ở dầu gội, kiểm tra SPF kem chống nắng kèm kết quả thử nghiệm.

Ngày 26/5, Sở Y tế Đồng Nai chuyển hồ sơ vụ mỹ phẩm do Đoàn Di Băng phân phối (có dấu hiệu hàng giả) tới Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Các đối tượng bị bắt tạm giam cùng ông Vũ gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa).