Chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Đông Thiên Đức thừa nhận "vờ bình thản" khi nhận tin ca khúc Một vòng Việt Nam được divo Tùng Dương trình diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (nhạc trưởng Olivier Ochanine chỉ huy) tại Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 diễn ra lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Nam nhạc sĩ cho biết không vội mừng mỗi khi đối mặt với điều quan trọng, vì đây là điều chưa bao giờ dám nghĩ đến. Anh muốn trấn an bản thân khỏi cảm xúc vỡ òa.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

MV "Một vòng Việt Nam" của Tùng Dương:

Đông Thiên Đức hoàn thành Một vòng Việt Nam ở tuổi 35 dù từng tự quy ước chỉ viết về quê hương khi 40 tuổi. Nam nhạc sĩ nhận ra tình cảm quê hương, gia đình hoàn toàn khác biệt so với tình yêu nam nữ. Một nửa chữ “tình” trong tình yêu không trọn vẹn, song “tình” cho quê hương, bố mẹ luôn đong đầy cảm xúc vì chỉ có một.

Nam nhạc sĩ thừa nhận không đủ thông tuệ để thấu toàn bộ cảm xúc của khán giả nhưng tin rằng, tất cả đều có chung cảm xúc đong đầy về đất nước. Anh khẳng định: "Chỉ có một Việt Nam trên đời!"

Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại của Việt Nam, khơi gợi những cảm xúc sâu sắc. Đông Thiên Đức nhận định, nước ta có bề dày lịch sử văn hóa nhưng sẽ là "vùng trũng" nếu bảo thủ, không để văn hóa giao thoa. Người Việt sẽ rất tự hào khi nghe những bản giao hưởng kết hợp với các cung bậc âm nhạc truyền thống nước nhà. Đây là cách thuyết phục nhất để thế giới nghe, cảm nhận và công nhận nét đẹp văn hóa Việt.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức và divo Tùng Dương.

Lời “nhờ vả” xúc động của cựu chiến binh

Hơn 2 năm trước, Đông Thiên Đức gặp một cựu chiến binh yêu thích Một vòng Việt Nam. Theo ông, ca khúc gợi cảm giác tự hào về quê hương non nước, không khiến ông đau lòng vì khói bom quá khứ. Song, vị cựu chiến binh vẫn chưa ngừng đau đáu trước ký ức này, về những đồng đội đã nằm xuống.

Đông Thiên Đức xúc động khi được vị cựu chiến binh nhờ sáng tác thêm những ca khúc tương tự, vì “thời gian của ông đã sắp hết”. Nam nhạc sĩ chợt nhận ra, thời gian của bản thân cũng như mỗi người đều có hạn. Đây là động lực lớn để anh sáng tác.

Sắp tới, anh sẽ tập trung cho chủ đề văn hóa truyền thống Việt Nam. Gần 40 tuổi, nam nhạc sĩ bắt đầu xao xuyến khi nghe những điệu hò, những câu cải lương, vọng cổ. Anh khẳng định sẽ thực hiện những tác phẩm mang cảm xúc nguyên sơ nhất, để khán giả cùng góp ý, hoàn thiện.

Đông Thiên Đức trên truyền hình.

Để khán giả định hình phong cách

Đông Thiên Đức không tự định hình phong cách riêng mà để khán giả cảm nhận thông qua những ca khúc của mình. Chính khán giả sẽ là người định hình phong cách cho anh.

Nam nhạc sĩ không có công thức sáng tác, chỉ tuân theo nguyên tắc: "Tôn trọng nghề, tôn trọng khán giả, tôn trọng cảm xúc chính mình”. Anh cho rằng cần biết cách “nâng niu” từng chủ đề, vun bồi trải nghiệm cho nghề nghiệp. Anh trở thành khán giả đầu tiên đánh giá tác phẩm của chính mình. Nếu bản thân không thỏa mãn, đó không phải tác phẩm hoàn chỉnh. Một bài hát đọng lại cảm xúc cho người nghe sẽ có “sức sống” lâu dài.

Đông Thiên Đức yêu thích sách văn, thơ dân gian Việt Nam từ vài thập niên trước. Anh có sở thích “đọc mọi lúc mọi nơi”, thậm chí đọc bảng hiệu trên xe.

Anh đọc sách để khuây khoả, không để phục vụ cho sáng tác. Theo anh, đọc để trau dồi vốn sống khác với đọc để tìm, bù đắp kinh nghiệm, kiến thức: “Khi đọc sách với tâm thế bình thản, ta mặc nhiên mở lòng để thu nhận nhiều điều tốt đẹp mà người viết đã chắt lọc bằng cả cuộc đời họ. Kiến thức ta cần học mênh mông, khe hở cuộc đời thì bé tẹo”.

Tác giả 'Một vòng Việt Nam' không đặt ra công thức sáng tác.

Đông Thiên Đức (Đặng Hữu Đức) sinh năm 1987 tại Bình Định, hiện hoạt động tại TPHCM cùng vợ - ca sĩ Lê Thúy Anh. Nam nhạc sĩ từng làm lập trình viên, mở công ty thiết kế web năm 2008. Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2010, anh chuyển hướng làm nhạc sĩ.

Tác phẩm đầu tiên Thêm một lần đau cho nhóm HKT năm 2010 đánh dấu bước đầu sự nghiệp của anh. Năm 2022, sáng tác Ai chung tình được mãi trở thành hiện tượng với 75 triệu kết quả tìm kiếm Google, được divo Tùng Dương gọi là "bài hát quốc dân", được Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên, Noo Phước Thịnh... cover.

Những tác phẩm nổi bật khác của anh gồm: Ngày mai người ta lấy chồng (thắng giải Làn sóng xanh 2023), Khóa ly biệt (hơn 25 triệu lượt xem trên YouTube), Tất cả hoặc không là gì cả. Hiện anh thực hiện các dự án mới cùng Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường...

Anh Tú trình diễn "Khoá ly biệt":

