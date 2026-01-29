Theo báo cáo tài chính vừa công bố, năm 2025 GELEX đạt doanh thu thuần hợp nhất 39.519 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2024. Trong đó, mảng thiết bị điện tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp 25.052 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ), tương đương 63,4% tổng doanh thu.

Các mảng còn lại cũng ghi nhận kết quả tích cực, gồm: vật liệu xây dựng đạt 8.464 tỷ đồng (tăng 10%), hạ tầng khu công nghiệp & bất động sản 4.561 tỷ đồng (tăng 9,8%), hạ tầng tiện ích đạt 1.299 tỷ đồng (tăng 13,2%).

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế của GELEX đạt 4.636 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 21,3%, tiếp tục cải thiện so với mức 20% năm 2024.

EBITDA tăng trưởng đạt 8.346 tỷ đồng, tăng 25,2%, qua đó các chỉ số về khả năng trả nợ được cải thiện trong bối cảnh nợ vay của GELEX đang mở rộng với nhiều dự án lớn trong giai đoạn nước rút.

Kết quả kinh doanh của GELEX giai đoạn 2021-2025. Nguồn: GELEX

Năm 2025, GELEX đặt mục tiêu doanh thu 37.600 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 3.041 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp hoàn thành hơn 105% kế hoạch doanh thu và vượt 52% kế hoạch lợi nhuận, cho thấy hiệu quả vượt trội so với mục tiêu đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của GELEX đạt 73.557 tỷ đồng, tăng 36,8% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền đạt 8.660 tỷ đồng, tăng hơn 2,1 lần, phản ánh năng lực tài chính được củng cố. Các chỉ số an toàn tài chính, khả năng thanh toán được cải thiện.

Năm 2025, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình 35 năm phát triển của GELEX. Các đơn vị thành viên như GELEX Electric tăng trưởng đột phá, Hạ tầng GELEX IPO thành công và tiến tới niêm yết trên HoSE, đồng thời triển khai nhiều dự án trọng điểm. Doanh nghiệp cũng huy động thành công 79 triệu USD vốn quốc tế, lần đầu lập báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS và triển khai hàng loạt sáng kiến về chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, GELEX tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội khi Dự án cải tạo Trung tâm Cấp cứu A9 và Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai được trao Human Act Prize 2025, ghi dấu nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng và giá trị nhân văn mà doanh nghiệp theo đuổi.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX)