Hệ sinh thái LG kiến tạo không gian sống chuẩn Hàn, đồng hành cùng Minho trong từng khoảnh khắc thường nhật

Từ luyện tập, bổ sung năng lượng đến chăm sóc bản thân, mỗi thói quen đều góp phần tạo nên một chu kỳ vận hành bền vững, giúp Minho (SHINee) luôn sẵn sàng cho những lịch trình dày đặc và những thử thách mới.

Đằng sau vòng lặp ấy là những lựa chọn thông minh để tối ưu từng khoảnh khắc trong ngày. Một hệ sinh thái công nghệ liền mạch không chỉ giúp Minho tiết kiệm thời gian cho những công việc thường nhật mà còn hỗ trợ anh duy trì trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất. Đó cũng là cách hệ sinh thái LG đồng hành cùng anh xuyên suốt chu kỳ năng lượng 24 giờ - từ khởi động, tái tạo đến phục hồi.

Khởi động năng lượng ngày mới với sự tập trung tối đa

Một ngày bình thường của Minho thường bắt đầu với những bài tập tại nhà hoặc chạy bộ ngoài trời. Những hoạt động này giúp anh đánh thức cơ thể và thư giãn tinh thần. Đây cũng là thời gian giúp anh kết nối với bản thân, chuẩn bị cho ngày mới với lịch trình bận rộn.

Với thiết kế mỏng nhẹ và công nghệ chống ồn, LG xboom Buds Plus giúp Minho tập trung trọn vẹn trong từng buổi chạy

Âm nhạc luôn đồng hành cùng Minho trong mỗi buổi tập, giúp duy trì nhịp vận động ổn định, giữ sự tập trung và hạn chế xao nhãng.

Đồng hành trong từng khoảnh khắc ấy là LG xboom Buds Plus với thiết kế mỏng như giấy, mạnh mẽ như thép cùng công nghệ chống ồn tiên tiến, giúp Minho tập trung tối đa vào từng bài tập.

Được LG hợp tác phát triển cùng will.i.am - chủ nhân 9 giải Grammy, LG xboom Buds Plus mang đến chất âm sống động, cân bằng và ấm áp, giúp Minho tận hưởng trọn vẹn âm nhạc, nâng cao hiệu quả tập luyện và sẵn sàng cho một ngày tràn đầy năng lượng.

Tái tạo năng lượng từ những thói quen hằng ngày

Sau những giờ tập luyện cường độ cao, cơ thể luôn cần được bổ sung dinh dưỡng và phục hồi đúng cách để duy trì năng lượng ổn định. Với Minho, một bữa ăn chất lượng hay ly đồ uống mát lạnh không chỉ giúp tái tạo năng lượng mà còn là khoảng nghỉ để cơ thể cân bằng trước những lịch trình tiếp theo.

Những thói quen nhỏ ấy góp phần duy trì phong độ bền bỉ của anh mỗi ngày. Đó cũng là lý do LG FrenchDoor InstaView trở thành một phần trong gian bếp của Minho. Với Ice Solution cung cấp 3 loại đá: đá viên, đá bào và đá tròn, Minho có thêm nhiều lựa chọn để sáng tạo những thức uống yêu thích.

Từ nguyên liệu tươi ngon đến những ly đồ uống yêu thích, LG FrenchDoor InstaView góp phần hoàn thiện thói quen tái tạo năng lượng của Minho mỗi ngày

LG FrenchDoor InstaView còn giúp anh bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon nhờ công nghệ Linear Cooling™. Dù là lịch trình bận rộn, nhưng những bữa ăn của Minho luôn được bảo đảm chất lượng với những nguyên liệu tươi ngon và an toàn, cung cấp thêm năng lượng tươi mới, yên tâm sẵn sàng cho mọi hoạt động.

Chăm sóc bản thân để sẵn sàng cho hành trình tiếp theo

Là nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Minho luôn duy trì hình ảnh chỉn chu trong từng bộ trang phục. Thay vì dành nhiều thời gian cho việc giặt giũ và chăm sóc quần áo sau mỗi lịch trình, anh ưu tiên những giải pháp giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo trang phục luôn trong trạng thái tốt nhất.

Với AI DD™ và AI Wash, LG WashTower giúp tối ưu chu trình giặt sấy, để Minho luôn sẵn sàng cho những lịch trình mới

LG WashTower đáp ứng nhu cầu đó với thiết kế dạng tháp, kết hợp máy giặt và máy sấy giúp tối ưu không gian sống. Công nghệ LG AI DD™ kết hợp AI Wash chủ động nhận diện chất liệu vải để tối ưu chu trình giặt và sấy, góp phần bảo vệ trang phục cho những lịch trình kế tiếp. Sau mỗi ngày bận rộn, thay vì phải dành thêm thời gian chăm sóc quần áo, Minho có thể nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, trong khi LG WashTower đảm nhiệm phần còn lại.

Khi trang phục đã được chăm sóc chu toàn, cũng là lúc Minho dành thời gian để cơ thể và tinh thần thực sự nghỉ ngơi. Phòng ngủ trở thành nơi anh tái tạo năng lượng trước khi bắt đầu một chu kỳ mới. LG PuriCare 360 Alpha PET liên tục làm sạch không khí, loại bỏ bụi mịn, mùi khó chịu và các tác nhân gây ô nhiễm, mang đến không gian trong lành để thư giãn. Đồng thời, LG DUALCOOL AI chủ động cảm nhận điều kiện môi trường, tự động điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp nhằm duy trì môi trường nghỉ ngơi lý tưởng suốt đêm.

Với Minho, nguồn năng lượng bền bỉ được tạo nên từ những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn trong suốt 24 giờ. Từ luyện tập, bổ sung dinh dưỡng đến chăm sóc bản thân sau mỗi lịch trình, mỗi giai đoạn đều góp phần tạo nên một vòng lặp cân bằng. Đồng hành cùng nhịp sống ấy, hệ sinh thái LG tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm hiện diện như một trợ thủ liền mạch, giúp tối ưu những công việc thường nhật để anh có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, duy trì phong độ và luôn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo - tinh thần của một phong cách sống hiện đại, tích cực chuẩn Hàn.

(Nguồn: LG)