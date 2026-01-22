Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa uy tín The Lancet phân tích dữ liệu của hơn 100.000 người trưởng thành tại Na Uy, Thụy Điển, Vương quốc Anh và Mỹ. Các nhà khoa học theo dõi mức độ vận động, thời gian ngồi nhiều và những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, từ đó đánh giá mối liên hệ giữa vận động và nguy cơ tử vong.

Kết quả cho thấy, ở nhóm 20% những người ít vận động nhất, thêm 5 phút hoạt động mỗi ngày có thể ngăn ngừa khoảng 6% tổng số ca tử vong. Nếu duy trì đều đặn việc tăng thêm 5 phút vận động mỗi ngày, tỷ lệ tử vong có thể giảm tới 10%. Điều này cho thấy những thay đổi rất nhỏ trong thói quen sinh hoạt cũng có thể tạo ra tác động lớn đến sức khỏe cộng đồng.

Đi xe đạp thường xuyên là thói quen tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Không chỉ vận động nhiều hơn, giảm thời gian ngồi cũng mang lại lợi ích rõ rệt. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc cắt giảm 30 phút ngồi mỗi ngày có thể phòng tránh từ 3 đến 7% số ca tử vong. Khi mức độ vận động tăng lên nhiều hơn và thời gian ngồi được rút ngắn đáng kể hơn, nguy cơ tử vong tiếp tục giảm sâu.

Theo Tiến sĩ Ulf Ekelund (Trường Khoa học Thể thao Na Uy), chủ nhiệm nghiên cứu, tác động này đặc biệt rõ ràng khi xét trên quy mô lớn. Ông cho biết, nếu tất cả các nhóm dân số đều giảm thời gian ngồi 30 phút mỗi ngày thì trong một cộng đồng có 100.000 ca tử vong, có thể ngăn chặn từ 3.000 đến 7.000 ca.

Một điểm đáng chú ý khác của nghiên cứu là không yêu cầu những thay đổi lối sống quá khắt khe. Các nhà khoa học không tập trung vào những bài tập cường độ cao hay các chương trình rèn luyện nghiêm ngặt mà nhấn mạnh vào việc tăng dần khả thi trong sinh hoạt hằng ngày. Các hoạt động được xem xét đều rất quen thuộc, như đi bộ nhanh, leo cầu thang hay đạp xe - những việc hầu như ai cũng có thể thực hiện mà không cần chuẩn bị phức tạp.

Theo Tiến sĩ Ekelund, mục tiêu quan trọng nhất là giúp mọi người vận động nhiều hơn để các hoạt động thường ngày trở nên dễ dàng hơn, từ đó cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Ông nhấn mạnh rằng vận động có tác dụng như một liều thuốc, ngay cả 5 phút mỗi ngày cũng đủ để tạo ra sự cải thiện rõ rệt về cả thể chất lẫn tinh thần.

Đối với những người cảm thấy e ngại hoặc quá tải khi nghĩ đến việc bắt đầu một chế độ tập luyện, kết luận của nghiên cứu mang đến một thông điệp tích cực: Không cần bắt đầu từ những mục tiêu lớn. Chỉ cần vận động thêm một chút mỗi ngày, giảm bớt thời gian ngồi, sức khỏe đã có thể được cải thiện theo hướng bền vững. Những thay đổi nhỏ, nếu được duy trì đều đặn, hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt lớn.