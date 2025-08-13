Nghệ sĩ Bắc Hải qua đời vào 7h sáng nay 13/8 tại nơi cư ngụ là Phước Khánh (Nhơn Trạch, Đồng Nai) sau thời gian điều trị nhiều bệnh, hưởng dương 55 tuổi.

Đám tang diễn ra từ 15h hôm nay tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (An Đông, TPHCM). Chiều 15/8, gia đình sẽ đưa linh cữu anh đi an táng tại Giáo xứ Phước Khánh, Đồng Nai.

Ra đi đột ngột

Chưa hết sốc sau sự ra đi đột ngột của chồng, chị Hoàng Thị Kim Thoa (sinh năm 1976, thường dùng tên Kim Thắm) cho biết sáng nay anh dậy sớm, vẫn tỉnh táo và không có dấu hiệu gì bất thường, còn kêu vợ đi mua đồ ăn sáng.

Khi chị về nhà, Bắc Hải đã trút hơi thở cuối cùng tự lúc nào.

Nhiều năm nay, nghệ sĩ hài sống chung với bệnh tật. Năm 2022, khi đi diễn ở Cà Mau, anh bất ngờ ngã khuỵu, đau không đi nổi, phải nhờ bạn diễn dìu lên sân khấu.

Về TPHCM, Bắc Hải nhập viện, được chẩn đoán xơ gan và suy thận, phải điều trị hơn 1 tháng. Sau khi xuất viện, anh duy trì đi Châu Đốc, An Giang 1 lần/tháng lấy thuốc Nam uống.

Nghệ sĩ Bắc Hải. Ảnh: FBNV

Năm 2023, do kinh tế kiệt quệ, Bắc Hải ngừng uống thuốc khiến bệnh xơ gan diễn tiến nhanh còn suy thận gây teo thận. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn bị hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn.

Cuối năm 2024, bệnh tình của Bắc Hải trở nặng nhưng không có tiền nhập viện. Anh từng hôn mê sâu 10 ngày liền, tưởng không qua khỏi.

Những tháng cuối đời, nhờ khán giả và đồng nghiệp giúp đỡ, Bắc Hải tiếp tục mua thuốc Nam uống và đến một trung tâm chỉnh hình ở TPHCM để kiểm tra cột sống.

Do qua đời đột ngột, nam nghệ sĩ không kịp trăng trối điều gì.

Đời khốn khó...

Nghệ sĩ hài Bắc Hải sinh năm 1970, xuất phát điểm là cải lương tuồng cổ với những vai nhỏ như lính, người hầu.

Thập niên 1990, anh chuyển sang diễn hài, được biết đến nhiều hơn khi cộng tác với các ngôi sao đương thời như Bảo Chung, Hồng Tơ...

Nhờ Hồng Tơ giới thiệu với đạo diễn Trần Văn Sáu - người chịu trách nhiệm cho series truyền hình Trong nhà ngoài phố, Bắc Hải được lên truyền hình, sự nghiệp phất lên.

Bắc Hải từng là cây hài nổi tiếng. Ảnh: Tư liệu

Thời hài kịch truyền hình nở rộ, Bắc Hải đắt show, được khán giả yêu thích. Sau này, khi hài kịch đi xuống, anh ít đi diễn hơn, sự nghiệp cũng sa sút từ đó.

Trước đây, vợ chồng nam nghệ sĩ thuê nhà ở Quận 7, bán khô, mắm, lạp xưởng... mưu sinh. Công việc đang trên đà thuận lợi, hai người gặp sự cố, mất trắng số tiền hơn 40 triệu đồng tích cóp nhiều năm dẫn đến trắng tay.

Vợ chồng anh bán xe máy, tủ lạnh, cầm cố điện thoại... trang trải cuộc sống cũng như lấy chút vốn, cố bán khô trở lại nhưng ế ẩm.

Tháng 5/2024, họ trả nhà ở TPHCM, dọn về Đồng Nai thuê trọ. Bắc Hải khó khăn đến mức phải bán bếp gas, lấy 1 triệu đồng trả tiền thuê xe chở đồ.

Ở Đồng Nai, gia đình Bắc Hải giảm phần nào chi phí sinh hoạt nhưng việc mưu sinh khó khăn gấp bội. Anh cố tìm công việc ổn định như bảo vệ, giữ kho nhưng không nơi nào tuyển dụng.

Mỗi tối, vợ chồng anh livestream bán hàng. Nếu có đơn, Bắc Hải phải đi xe buýt gần 2 tiếng lên TPHCM giao hàng, thỉnh thoảng bị "bom" hàng trong tủi thân.

Đầu năm 2025, gia đình nghệ sĩ chua xót khi không còn tiền để mua thịt để nấu món thịt kho truyền thống ăn Tết.

Bắc Hải và Hồng Tơ trong vở "Thầy bói hết thời", chương trình Gala Cười 2005

Trong khi đó, công việc diễn hài lại không ổn định. Mỗi tháng, Bắc Hải có thể có 2-3 show hội chợ, lễ hội ở vùng ven TPHCM hoặc các tỉnh; có tháng không.

Vì đã bán xe máy, anh thường phải ngủ cà phê võng qua đêm vì hầu hết show diễn muộn, không còn xe buýt hoặc phà về Đồng Nai.

Dù vậy, Bắc Hải chưa từng nề hà vì chỉ khi được bước lên sân khấu, anh mới thấy bản thân đang sống, có ý nghĩa.

...nhưng đầy tình yêu

Năm 2011, nghệ sĩ Bắc Hải và chị Thoa gặp rồi yêu nhau. Hai người chung sống 14 năm nhưng chỉ mới đăng ký kết hôn tại TPHCM hồi tháng 5.

Chị Thoa ở bên chồng từ lúc anh còn khỏe, còn tài sản đến khi đau bệnh, phải bán nhà, bán xe chạy chữa, lâm vào đường cùng.

Hai người có con chung tên Bắc Hiển. Khi gia đình dọn về Đồng Nai, bé phải nghỉ học. Vì hoàn cảnh, Bắc Hải định để con thôi học, đến cuối cùng vẫn quyết định để bé tiếp tục đi học, tìm cơ hội đổi đời.

Bắc Hiển năm nay 12 tuổi, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Em hiểu gia đình khó khăn nên chưa từng đòi hỏi gì. Bạn bè ai cũng có 2 chiếc đồng phục, riêng em chỉ có một.

Bắc Hải chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho gia đình kể cả khi thân mang bệnh tật. Ảnh: FBNV

Ngoài giờ học, Bắc Hiển ở nhà, phụ cha mẹ làm việc hoặc livestream bán hàng. Cũng như cha mẹ, em theo đạo Chúa, cuối tuần nào cả nhà cũng đi lễ ở Giáo xứ Phước Khánh.

Người quen chia sẻ Bắc Hiển có tính cách năng động, cũng rất hài hước, có khiếu hài giống cha, ở nhà hay pha trò chọc cười cha mẹ.

Gia đình Bắc Hải túng thiếu nhưng luôn yêu thương nhau. Càng yêu thương Bắc Hiển, anh càng dằn vặt, thấy có lỗi vì sinh con mà không đủ sức lo cho con.

Lúc bệnh nặng nhất, nam nghệ sĩ vẫn không thôi bận lòng chuyện vợ con ở lại đơn chiếc, nghèo khó. Anh dặn chị Thoa nếu mình mất hãy tìm nghệ sĩ Bình Tinh nhờ giúp đỡ.

Bình Tinh nói với phóng viên: "Anh Hải đã nói đích danh như vậy, tôi không thể nào không giúp, coi như đây là sứ mệnh của mình vậy".

Bắc Hải từng ấp ủ ý định xây dựng kênh TikTok để cùng con trai quay clip diễn hài nhưng do không khỏe nên chưa thực hiện được, đến nay đã dang dở mãi mãi.

Bắc Hải diễn hài trên truyền hình

Mi Lê