Chị Kim Thắm báo tin với phóng viên, chồng - nghệ sĩ Bắc Hải qua đời vào 7h sáng nay, 13/8 sau thời gian điều trị nhiều bệnh, hưởng dương 55 tuổi.

Những năm gần đây, sức khỏe Bắc Hải ngày càng sa sút. Năm 2022, anh nhập viện cấp cứu vì xơ gan, suy thận. Tuổi 55, nam nghệ sĩ không chỉ bị xơ gan nặng, teo thận còn hở đốt sống lưng, sống trong đau đớn; từng hôn mê sâu 10 ngày liền.

Do kinh tế kiệt quệ, Bắc Hải không được chữa trị tốt. Vài tháng trước, bệnh tình anh trở nặng nhưng không đủ tiền nhập viện, chỉ có thể dùng thuốc Nam lấy ở An Giang.

Bên đầu dây điện thoại, chị Kim Thắm khóc nghẹn ngào. Lúc hấp hối, Bắc Hải dặn vợ gọi cho nghệ sĩ Bình Tinh, nhờ cô lo cho 2 mẹ con.

Nghệ sĩ Bắc Hải. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ hài Bắc Hải sinh năm 1970, bắt đầu nghề diễn từ đầu thập niên 1990.

Với ngoại hình cao gầy, gương mặt hài hước, anh thường vào các vai kép nhì, kép ba, phụ họa các bạn diễn. Anh được biết đến nhiều hơn khi cộng tác với Bảo Chung, Hồng Tơ...

Nhờ Hồng Tơ giới thiệu, Bắc Hải có cơ hội chạm ngõ hài kịch truyền hình, trở thành gương mặt được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, sau giai đoạn này, sân khấu hài kịch đi xuống, anh đi diễn ít hơn và sự nghiệp cũng sa sút từ đó.

Để mưu sinh, vợ chồng Bắc Hải - Kim Thắm cùng nhau kinh doanh nhưng thua lỗ, mất hết vốn, phải về quê sống để giảm chi phí.

Cộng thêm việc Bắc Hải mắc nhiều bệnh, cuộc sống của vợ chồng ngày càng khốn khó. Con trai mới lớp 6 phải thôi học còn chị Thắm vì chăm chồng mà dừng công việc buôn bán.

Bắc Hải và Hồng Tơ tỏa sáng trong vở "Thầy bói hết thời", chương trình Gala Cười 2005