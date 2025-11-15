Sự dịch chuyển dòng vốn thông minh trên thị trường bất động sản

Sự dịch chuyển của dòng vốn sang bất động sản dòng tiền - tức loại tài sản sinh lời ổn định được xem là xu hướng tất yếu trong thời gian qua. Khi lãi suất ngân hàng duy trì ở mức trung bình, và các kênh đầu tư rủi ro cao như bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền trên giấy… đối mặt với rủi ro chôn vốn, dòng tiền thông minh đang tìm kiếm những khu vực có sự tăng trưởng kinh tế ổn định và hạ tầng trọng điểm.

Hạ tầng giao thông luôn là “xương sống” của sự phát triển bất động sản, kết nối di chuyển và giao thương giữa các khu vực, giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng cũng như thu hút đầu tư theo thời gian.

Ví trí của T&T City Millennia được cho là “điểm chạm vàng” tại cửa ngõ phía nam TP.HCM

Theo kế hoạch trong 3 năm tới, khu vực Cần Giuộc - Long Hậu sẽ được kích hoạt bởi loạt dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành chuẩn bị vận hành 2026, cùng quy hoạch mở rộng Quốc lộ 50B đang được đẩy nhanh. Khi hoàn thiện, khu vực này sẽ rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm TP HCM xuống còn 20-25 phút, đồng thời trực tiếp hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển dân cư và doanh nghiệp ra vùng ven. Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, giá sơ cấp nhà liền thổ tại khu cửa ngõ phía Nam TP.HCM hiện dao động 120-180 triệu đồng/m2.

Tọa lạc tại cửa ngõ Nam Sài Gòn, chỉ cách Thành phố một con sông, dự án T&T City Millennia được nhận định là sẽ đón đầu cú hích từ hạ tầng. Dự kiến hai cây cầu mới nối từ Nhà Bè sang Long Hậu được khởi công sẽ tạo lập trục phát triển song song với Phú Mỹ Hưng và kích hoạt tiềm năng tăng giá đột phá, vượt xa mức 5-7% so với dự báo của thị trường chung.

Dự án T&T City Millennia hiện đã được xây dựng và đưa vào vận hành nhiều tiện ích nhưng mức giá chỉ từ 54 triệu/m2 . Đây được đánh giá là một mức giá khá cạnh tranh dựa trên nền tảng hạ tầng và hệ sinh thái dự án đã sẵn sàng. Giới đầu tư đánh giá, hiện biên độ tích lũy giá tại đây vẫn thấp hơn 30-50% so với lân cận.

Dòng tiền tức thì cho lợi suất vượt trội

Song hành cùng tiềm năng tăng giá vốn là hấp lực từ dòng tiền khai thác thương mại. Theo các chuyên gia, dòng lợi nhuận thứ hai này sẽ mang lại lợi suất ròng kỳ vọng cao hơn mức lãi suất tiết kiệm hiện hành.

Không gian Dòng sông Ánh sáng tại T&T City Millennia

Không phải mua nhà khi còn trên giấy, T&T City Millennia là một khu đô thị đã hiện hữu với những tiện ích được hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng trước khi bàn giao nhà cho cư dân như tuyến Phố đi bộ Millennia Journey, Dòng sông Ánh sáng - tâm điểm giải trí khu vực Nam Sài Gòn, hệ thống sân thể thao, khu vui chơi, trường học liên cấp quốc tế nằm ngay trong nội khu… Tất cả góp phần tạo nên một khu đô thị đầy sức sống thu hút được sự quan tâm thuê mua của các dòng cư dân đang dịch chuyển về đây.

Dòng khách thuê và kinh doanh tại đây được đảm bảo bởi hai yếu tố chính: nhu cầu nhà ở lớn từ các Khu công nghiệp (Long Hậu, Hiệp Phước) lân cận tạo nguồn cầu thuê dồi dào; và lực hút thương mại từ các tiện ích nội khu.

Theo Batdongsan.com.vn, tính đến tháng 11/2025, giá thuê nhà phố thương mại tại Long Hậu đạt trung bình 20-30 triệu đồng/tháng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Đối với một căn Shophouse điển hình, diện tích đất 120m2 xây 4 tầng, nhà đầu tư có thể tối ưu lợi nhuận bằng mô hình cho thuê kết hợp. Cụ thể, nếu sử dụng tầng 1-2 cho thuê làm mặt bằng bán lẻ (F&B) và tầng 3-4 chia thành 5-6 phòng homestay hoặc căn hộ dịch vụ, tổng doanh thu hàng tháng từ mô hình này có thể đạt khoảng 30-40 triệu đồng, mang lại lợi suất ròng tối ưu lên đến 7,7%/năm sau khi trừ chi phí vận hành.

T&T City Millennia với hạ tầng đồng bộ sản phẩm hoàn thiện cho phép cư dân khai thác kinh doanh ngay

Bà Nguyễn Thu Hà, một nhà đầu tư cá nhân tại phường Phú Thuận, TP.HCM, chia sẻ, khác với các dự án phải chờ bàn giao, việc T&T City Millennia đã hoàn thiện, có cư dân ở thực, có thể cho thuê ngay nên chị không bị chôn vốn, vừa có dòng tiền ổn định trong khi giá đất khu vực đang đi lên.

Mô hình bất động sản dòng tiền là tiêu điểm của thị trường 2025-2026, theo nhận định của giới chuyên gia. Đây là thời điểm nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với các sản phẩm tương lai, và ưu tiên những dự án đã định hướng rõ bài toán vận hành và khai thác thương mại.

