Đề xuất có luật “siêu đô thị” cho TPHCM

Thảo luận các nội dung trình HĐND thành phố, đại biểu Vương Đức Hoàng Quân và Trần Quang Thắng cùng nêu ý kiến rằng cần luật hóa tinh thần Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Theo các đại biểu, tương tự như Hà Nội có Luật Thủ đô từ lâu, TPHCM nên mạnh dạn xây dựng và đề xuất luật “siêu đô thị” để không lãng phí tiềm lực và cơ hội phát triển thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2025. Theo đó, tổng thu ngân sách địa phương giảm xuống còn hơn 271.390 tỷ đồng. Trước đây, con số này theo dự toán tại Nghị quyết số 409/NQ-HĐND là gần 275.000 tỷ đồng. Số thu giảm hơn 3.542 tỷ đồng do thu kết dư năm trước chuyển sang đưa vào cân đối. Từ đó, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 giảm từ 292.197 tỷ đồng xuống còn 288.655 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: HK

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương. Theo đó, tổng vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công năm 2025 đề nghị điều chỉnh giảm hơn 6.532 tỷ đồng so với Nghị quyết số 379/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND thành phố.

Trong đó, điều chỉnh giảm nguồn dự phòng là 2.780,529 tỷ đồng; điều chỉnh giảm nguồn vốn chưa phân bổ còn lại của các dự án đã được HĐND thành phố thống nhất bố trí sau khi hoàn thủ tục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2025 là 3.751,767 tỷ đồng.

HĐND thành phố quyết nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích 0,15031 ha rừng sản xuất có nguồn gốc hình thành là rừng trồng tại các lô 20A, 42A, khoảnh 5, tiểu khu 11 (thuộc địa giới hành chính xã Phú Giáo) sang mục đích khác, để đầu tư xây dựng dự án Đường dây 500kv Bình Dương 1 - rẽ Sông Mây - Tân Định.

Tương tự, kỳ họp quyết nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích 8,07277 ha rừng sản xuất có nguồn gốc hình thành là rừng trồng tại lô 6a, khoảnh 1 và các lô 1, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 14, khoảnh 2, tiểu khu 25A (thuộc đơn vị hành chính phường Tân Uyên) sang mục đích khác, để đầu tư xây dựng dự án thành phần 1 - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TPHCM đoạn từ cầu Thủ Biên - Sông Sài Gòn.

Đại biểu sử dụng ứng dụng trực tuyến để tham gia biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp. Ảnh: HK

Mỗi nghị quyết là một cam kết chính trị đi vào cuộc sống

Ngoài ra, kỳ họp cũng thông qua các dự thảo nghị quyết đối với các lĩnh vực đất đai; chế độ, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; áp dụng, bãi bỏ một số nghị quyết của 3 địa phương đã ban hành trước thời điểm 01/7/2025 (sau khi sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính); quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, sinh viên; điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bệnh tại các bệnh viện đặc thù (Nhân Ái, Tâm thần, Bến Sắn...)

Sau một buổi làm việc tích cực và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) HĐND thành phố khóa X đã kết thúc bằng tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM, cho rằng các nội dung được thông qua tại kỳ họp không chỉ là các cơ chế mang tính pháp lý cao mà còn là cam kết chính trị để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư đối với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tạo thành ra thành tích văn hóa, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng cho thành phố.

Việc bầu bổ sung các chức danh HĐND, UBND thành phố đã có sự đồng thuận, thống nhất và tập trung cao, nhằm bảo đảm kiện toàn, tạo thêm sức mạnh cho bộ máy chính quyền thành phố vận động thông suốt, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông đề nghị UBND thành phố, các sở ngành và chính quyền các phường xã, đặc khu tập trung chủ động, quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm.

Chẳng hạn: Nhanh chóng hiện thực hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động, rõ mục tiêu và tiến độ, có kết quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các nghị quyết riêng về cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phân cấp quản lý đầu tư công và vận hành mô hình chính quyền….