Xe Hybird bùng nổ

Những năm gần đây, sự gia nhập của hàng loạt thương hiệu với các dòng xe từ phổ thông đến cao cấp đã tạo nên một thị trường xe hybrid đa dạng, nơi công nghệ được chia thành các phân lớp rõ rệt: Mild Hybrid (MHEV) - Full Hybrid (HEV) - Plug-in Hybrid (PHEV) - Series Hybrid (e-Power).

Mild Hybrid: Đây là cấp độ cơ bản nhất, sử dụng một mô-tơ điện nhỏ để hỗ trợ động cơ xăng khi khởi động hoặc tăng tốc nhằm giảm tải và tiết kiệm nhiên liệu nhẹ. Điểm hạn chế là xe không thể chạy thuần điện và mô-tơ chỉ đóng vai trò "trợ thủ" đắc lực thay vì một nguồn động lực độc lập.

Full Hybrid: Một hệ thống tự vận hành thông minh, nơi động cơ điện và động cơ đốt trong có thể hoạt động song song hoặc thay thế nhau tùy điều kiện mặt đường. Xe tự sạc pin thông qua quá trình di chuyển và phanh tái tạo năng lượng, cho phép xe chạy thuần điện ở tốc độ thấp hoặc quãng đường ngắn trong phố mà không cần cắm sạc ngoài.

Plug-in Hybrid: Đây được coi là "đỉnh cao" của dòng hybrid khi sở hữu khối pin lớn và khả năng cắm sạc trực tiếp như xe thuần điện. PHEV có thể chạy hoàn toàn bằng điện trong nhiều dải vận tốc khác nhau, đủ cho nhu cầu đi làm hàng ngày và chỉ chuyển sang dùng xăng khi pin cạn, mang lại sự linh hoạt tối đa cho những chuyến đi xa.

Range Extender Hybrid: Khác biệt hoàn toàn về tư duy truyền động, ở dòng xe này, chỉ có mô-tơ điện trực tiếp dẫn động bánh xe. Động cơ đốt trong không còn kết nối với hệ thống truyền lực mà chỉ đóng vai trò như một "máy phát điện di động" để sạc pin, giúp xe duy trì cảm giác lái mượt mà của xe điện mà không lo hết năng lượng giữa đường.

“Lời giải hoàn hảo” của Geely EX5 EM-i

Nếu MHEV như "gia vị", HEV "tiết kiệm", thì PHEV là "sự tự do" nhờ lợi thế "2 trong 1": vừa là một chiếc xe điện êm ái khi đi phố, vừa là một chiếc xe xăng bền bỉ khi đi đường dài. Đặc biệt, trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động và có xu hướng tăng cao, lợi thế về chi phí sử dụng của dòng Hybrid, đặc biệt là PHEV, trở nên thiết thực hơn.

Geely EX5 EM-i là minh chứng sống động cho lợi thế của dòng xe này. Điểm vượt trội của EX5 EM-i nằm ở khả năng vận hành thuần điện 200km và tổng quãng đường di chuyển kết hợp có thể đạt gần 1.500 km - con số tương đương với chuyến hành trình xuyên Việt từ Hà Nội đến TP.HCM rồi tiếp tục đi thêm gần 700 km nữa mà không cần dừng lại đổ xăng hay sạc điện.

Sức mạnh đằng sau những con số này không chỉ nằm ở bình nhiên liệu mà còn đến từ khối pin Aegis "Short Blade" thế hệ mới. Ở chế độ thuần điện (Pure Mode), Geely EX5 EM-i cung cấp phạm vi di chuyển từ 105-170 km (tùy phiên bản). Với một người dùng đô thị tại Việt Nam trung bình di chuyển 30- 40km mỗi ngày, Geely EX5 EM-i có thể vận hành như một chiếc xe thuần điện trong 3-4 ngày với một lần sạc qua đêm tại nhà.

Trong điều kiện sử dụng xe mà không sạc điện, Geely EX5 EM-i trở thành một chiếc xe hybrid nhưng mức tiêu thụ chỉ 3,83L/100km, thấp hơn đáng kể so với các dòng hybrid truyền thống (MHEV, HEV). Đây là minh chứng rõ nét cho khả năng tối ưu hóa dòng năng lượng, mang lại sự tự do cho chủ sở hữu trên mọi cung đường từ phố thị đến vùng sâu, vùng xa.

Không chỉ là một mẫu SUV cỡ C rộng rãi với trục cơ sở lên tới 2.755 mm, Geely EX5 EM-i còn sở hữu hệ sinh thái công nghệ hiện đại của tập đoàn Geely: khoang lái kỹ thuật số với màn hình trung tâm 15.4 inch độ phân giải 2.5K kết nối Bluetooth/ Apple Carplay/Android Auto, hệ thống âm thanh Flyme Sound 16 loa công suất 1.000W và ghế ngồi tích hợp sưởi, thông gió. Đặc biệt, với hệ số cản gió thấp ấn tượng trong phân khúc (0,288 Cd) và hệ thống camera 540 độ nhìn xuyên gầm, Geely EX5 EM-i không chỉ là một chiếc xe tiết kiệm mà còn là một cỗ máy công nghệ an toàn, thông minh.

Lựa chọn Geely EX5 EM-i không chỉ là sở hữu công nghệ tiên tiến, mà còn là sự an tâm từ hệ sinh thái Tasco Auto, với mạng lưới 55 showroom Geely cùng hệ thống 70 xưởng dịch vụ chuyên sâu Carpla Service, trạm sạc nhanh ESKY và điểm dừng nghỉ trên toàn quốc, mang lại sự an tâm trên mọi hành trình.

(Nguồn: Tasco Auto)